"Є дуже термінові речі": Зеленський розповів, про що домовлявся з прем'єркою Італії

За словами президента України, Києву важливо, як голосує Італія. Крім того, Зеленський хоче, щоб Італія взяла на себе вагому частину з реконструкції історичної спадщини України.

Related video

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні обговорювали питання прискорення надання певних складових з пакета військової допомоги Україні, а також майбутню участь Італії у відбудові України. Про це розповів сам Зеленський.

"Є дуже термінові речі… Зараз ми хочемо прискорити деякі деталі з цього пакету. У нас є напівіталійські напівфранцузькі системи протиповітряної оборони SAMP/T. Для нас дуже важлива кількість ракет (до них, — ред.). Ми дуже на неї розраховуємо. Є відповідний пакет, який ми отримаємо, а є ще відповідний пакет, який також треба допрацювати, щоб вони до нас дійшли. Це те, що терміново треба зробити", — сказав Зеленський.

Він також пояснив, що окрім цього лідери обох держав говорили про політичні рішення, оскільки для України важливим є те, як голосує Італія.

Крім того, за словами президента України, команди обох держав почали працювати над конференцією щодо відбудови, яка відбудеться у 2025 році.

"Тут ми розраховуємо передусім на Італію і також ми працюємо вже з ЮНЕСКО, і будемо окремо ще працювати з Францією. Але я хочу, щоб вагомий внесок в реконструкцію нашої історичної спадщини взяла на себе Італія. Вони дуже фахові у цьому напрямку", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 9 січня Володимир Зеленський заявив, що введення миротворців на територію України — це один із найкращих інструментів для наближення миру.

Фокус також писав про те, що прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні стала найвпливовішою людиною Європи за версією політичного видання Politico.