Контактирует с Медведчуком: экс-нардеп Королевская отвечает за связь ОПЗЖ с Россией, — СМИ

Наталья Королевская, которая вместе с мужем сложила мандат еще два года назад, сейчас поддерживает связь с переименованной депутатской группой в парламенте под названием "Платформа за жизнь и мир" (ПЗЖМ).

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Бывший народный депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Наталья Королевская отвечает за связь депутатской группы в парламенте с Россией. Об этом сообщают источники в украинском политикуме, пишет "Radio NV".

По словам собеседника издания, Королевская до сих пор находится в депутатском чате группы, и в режиме реального времени видит все, что происходит.

"Она знает обо всех заседаниях Рады, комитетов, когда и какие голосования. Ее не исключили, в отличие от того же Рената Кузьмина, или Олега Волошина (бывшие народные депутаты ОПЗЖ — ред.), или ее мужа Юрия Солода. Кроме того, она поддерживает связь с Медведчуком (кум президента РФ Владимира Путина — ред.), который находится в России", — отмечает источник издания.

По словам инсайдера, именно при поддержке Виктора Медведчука в Европе проходило несколько событий, направленных на поддержку украинских беженок, которые организовывала Наталья Королевская.

Как ранее сообщали "Схемы", окружению Королевской за последние годы перешел контроль над строительными гипермаркетами "Эпицентр" на временно оккупированных территориях Украины.

В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Королевская пропустила все заседания в Верховной Раде и выехала за границу.

В 2023 году Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод написали заявления на сложение депутатских мандатов.

Напомним, в 2023 году Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило Наталью Королевскую в розыск — ее подозревают в недостоверном декларировании. По информации нескольких источников, на тот момент Королевская находилась в ОАЭ.

Фокус также писал, что в начале ноября 2022 года журналисты нашли у нардепа Королевской дом в Подмосковье. Согласно записям официального реестра прав РФ, украинский политик с 2005 года владеет земельным участком и домом в селе Круглино Дмитровского района Московской области. Недвижимость бывшего депутата находится в курортной зоне возле леса.