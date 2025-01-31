Контактує з Медведчуком: екснардепка Королевська відповідає за зв'язок ОПЗЖ з Росією, — ЗМІ

Наталія Королевська, яка разом із чоловіком склала мандат ще два роки тому, нині підтримує зв’язок з перейменованою депутатською групою у парламенті під назвою "Платформа за життя та мир" (ПЗЖМ).

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Колишня народна депутатка від "Опозиційної платформи — За життя" Наталія Королевська відповідає за зв'язок депутатської групи у парламенті з Росією. Про це повідомляють джерела в українському політикумі, пише "Radio NV".

За словами співрозмовника видання, Королевська досі знаходиться у депутатському чаті групи, і у режимі реального часу бачить все, що відбувається.

"Вона знає про всі засідання Ради, комітетів, коли і які голосування. Її не виключили, на відміну від того ж Рената Кузьміна, або Олега Волошина (колишні народні депутати ОПЗЖ – ред.), або її чоловіка Юрія Солода. Крім того, вона підтримує зв’язок з Медведчуком (кум президента РФ Володимира Путіна – ред.), який знаходиться у Росії", — зазначає джерело видання.

За словами інсайдера, саме за підтримки Віктора Медведчука у Європі проходило декілька подій, спрямованих на підтримку українських біженок, які організовувала Наталія Королевська.

Як раніше повідомляли "Схеми", оточенню Королевської за останні роки перейшов контроль над будівельними гіпермаркетами "Епіцентр" на тимчасово окупованих територіях України.

2022 року, після початку повномасштабного вторгнення РФ до України, Королевська пропустила всі засідання у Верховній Раді та виїхала за кордон.

У 2023 році Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод написали заяви на складання депутатських мандатів.

Нагадаємо, у 2023 році Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило Наталію Королевську в розшук — її підозрюють у недостовірному декларуванні. За інформацією декількох джерел, на той момент Королевська перебувала в ОАЕ.

Фокус також писав, що на початку листопада 2022 року журналісти знайшли у нардепки Королевської будинок у Підмосков'ї. Відповідно до записів офіційного реєстру прав РФ, українська політикиня з 2005 року володіє земельною ділянкою та будинком у селі Кругліно Дмитрівського району Московської області. Нерухомість колишньої депутатки знаходиться у курортній зоні біля лісу.