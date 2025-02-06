Подозреваемый в коррупции нардеп Клочко провел в суде "ритуал засеивания мака": подробности

Андрей Клочко "позасевал" в Высшем антикоррупционном суде семенами мака. Судья сделал народному избраннику предупреждение.

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Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Клочко, которого обвиняют в незаконном обогащении на 11 млн грн, провел "ритуал засеивания мака" в Высшем антикоррупционном суде. Об этом случае сообщает ОО "Центр противодействия коррупции".

Судья ВАКС Виктор Маслов, который рассматривает дело народного избранника, заявил, что в коридоре, а также в местах, где работают судьи и прокурор, технические работники суда обнаружили семена мака.

"Проверили камеры наблюдения. Как оказалось, нардеп Клочко провел ритуал засеивания мака. Это недопустимое поведение. Должно быть какое-то уважение", — заявил судья.

Он объявил депутату предупреждение. Если подобная ситуация повторится, то суд будет принимать другие меры, предупредил Виктор Маслов. Отмечается, что Клочко, который присутствовал в зале суда, кивнул в ответ.

Фото: ЦПК

Стоит отметить, что засевание является древним, еще с языческих времен, украинским обрядом. Обычно засевают в январе, "на Василия", который считается покровителем земледелия, используя пшеницу, рожь, ячмень и овес. Засевание же маком осуществляли для успеха в любви, для защиты от злых сил и помощи в торговле.

Напомним, в сентябре 2021 года проект Bihus.info сообщил, что мать парламентария Андрея Клочко потратила 14,5 млн гривен на недвижимость и новый автомобиль Tesla Model X. При этом покупки осуществлялись в течение двух лет, сразу же после того, как в 2019-м мужчина избрался в Верховную Раду.

Нардеп в свою очередь уверял, что матери с покупками помогает его сестра, которая, по словам Клочко, является владелицей медицинского бизнеса. Однако журналисты выяснили, что эта информация не соответствует действительности.

В конце декабря 2021 года стало известно, что Специализированная антикоррупционная прокуратура начала в отношении Клочко уголовное производство по признакам незаконного обогащения. По данным САП, в 2020-2021 годах Клочко приобрел в собственность активов на 25 млн грн, хотя официальный доход и сбережения нардепа и его родственников составляли не более 14 млн грн.