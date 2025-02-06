Підозрюваний у корупції нардеп Клочко провів у суді "ритуал засіювання маку": подробиці

Андрій Клочко "позасівав" у Вищому антикорупційному суді насінням маку. Суддя зробив народному обранцю попередження.

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Народний депутат від "Слуги народу" Андрій Клочко, якого обвинувачують у незаконному збагаченні на 11 млн грн, провів "ритуал засіювання маку" у Вищому антикорупційному суді. Про цей випадок повідомляє ГО "Центр протидії корупції".

Суддя ВАКС Віктор Маслов, який розглядає справу народного обранця, заявив, що в коридорі, а також в місцях, де працюють судді та прокурор, технічні працівники суду виявили насіння маку.

"Перевірили камери спостереження. Як виявилось, нардеп Клочко провів ритуал засіювання маку. Це неприпустима поведінка. Має бути якась повага", — заявив суддя.

Він оголосив депутату попередження. Якщо подібна ситуація повториться, то суд вживатиме інших заходів, попередив Віктор Маслов. Зазначається, що Клочко, який був присутній в залі суду, кивнув у відповідь.

Фото: ЦПК

Варто зазначити, що засівання є стародавнім, ще з язичницьких часів, українським обрядом. Зазвичай засівають у січні, "на Василя", який вважається покровителем землеробства, використовуючи пшеницю, жито, ячмінь та овес. Засівання ж маком здійснювали для успіху у коханні, для захисту від злих сил та допомоги у торгівлі.

Нагадаємо, у вересні 2021 року проєкт Bihus.info повідомив, що мати парламентаря Андрія Клочка витратила 14,5 млн гривень на нерухомість і новий автомобіль Tesla Model X. При цьому покупки здійснювалися протягом двох років, одразу ж після того, як у 2019-му чоловік обрався до Верховної Ради.

Нардеп своєю чергою запевняв, що матері з покупками допомагає його сестра, яка, за словами Клочка, є власницею медичного бізнесу. Проте журналісти з'ясували, що ця інформація не відповідає дійсності.

Наприкінці грудня 2021 року стало відомо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочала щодо Клочка кримінальне провадження за ознаками незаконного збагачення. За даними САП, у 2020-2021 роках Клочко набув у власність активів на 25 млн грн, хоча офіційний дохід та заощадження нардепа і його родичів складали не більше 14 млн грн.