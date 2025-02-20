Не ранее конца октября: глава ЦИК назвал дату проведения выборов в Украине (видео)

По словам главы ЦИК Олега Диденко, однозначного ответа на вопрос о проведении выборов в Украине нет. Также непонятно, кого выбирать первым — президента или народных депутатов.

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В Украине теоретически можно провести выборы 26 октября 2025 года. Об этом сказал глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Олег Диденко в интервью "Радио Свобода".

По словам Диденко, непонятно, какие выборы проводить в первую очередь

"Не могу дать однозначный ответ сейчас. Возможны ли теоретически провести выборы в Украине 26 октября? Теоретически возможно. Но что для этого нужно? Чтобы в Украине наступил мир, закончилось военное положение и чтобы было достаточно времени для изменения законодательства и надлежащей подготовки избирательного процесса", — пояснил он.

В то же время, по словам Диденко, на практике в нынешних условиях жизни проведение выборов в Украине маловероятно. Конкретных действий, направленных на подготовку к выборам 26 февраля 2025 года, однозначно нет.

"Сейчас у нас нет ни фактических, ни юридических оснований говорить о выборах. У нас продолжается военное положение", — добавил глава ЦИК.

При этом он отметил, что пока неясно, удастся ли достичь перемирия к Пасхе, 20 апреля, как это хотят в администрации Дональда Трампа. Диденко подчеркнул, что в законодательстве Украины не закреплен срок 6 месяцев для подготовки к выборам после завершения действия военного положения.

Кроме этого, в законодательстве Украины не указано, какие выборы проводить в первую очередь: президентские или парламентские. Данная ситуация находится вне правового поля, говорит глава ЦИК.

"Разговоры о выборах выгодны прежде всего агрессору, который хочет дестабилизировать ситуацию. Вопрос этот поднимается для ослабления доверия к действующей власти", — заключил он.

Издание The Economist ранее писало, что США могут заставить Верховную Раду "проголосовать за унизительное мирное соглашение". Штаты якобы "закрывают глаза" на опасности для избирательного процесса.

Президент США Дональд Трамп называл украинского коллегу Владимира Зеленского "диктатором без выборов". Американский лидер убежден, что Зеленский хочет сохранить "кормушку".