Не раніше кінця жовтня: голова ЦВК назвав дату проведення виборів в Україні (відео)

За словами голови ЦВК Олега Діденка, однозначної відповіді на питання про проведення виборів в Україні немає. Також незрозуміло, кого обирати першим — президента чи народних депутатів.

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В Україні теоретично можна провести вибори 26 жовтня 2025 року. Про це сказав голова Центральної виборчої комісії (ЦВК) Олег Діденко в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За словами Діденка, незрозуміло, які вибори проводити насамперед

"Не можу дати однозначну відповідь зараз. Чи можливі теоретично провести вибори в Україні 26 жовтня? Теоретично можливо. Але що для цього потрібно? Щоб в Україні настав мир, закінчився воєнний стан і щоб було достатньо часу для зміни законодавства та належної підготовки виборчого процесу", — пояснив він.

Водночас, за словами Діденка, на практиці в нинішніх умовах життя проведення виборів в Україні малоймовірне. Конкретних дій, спрямованих на підготовку до виборів 26 лютого 2025 року, однозначно немає.

"Наразі в нас немає ні фактичних, ні юридичних підстав говорити про вибори. У нас триває воєнний стан", — додав голова ЦВК.

Водночас він зазначив, що поки незрозуміло, чи вдасться досягти перемир'я до Великодня, 20 квітня, як це хочуть в адміністрації Дональда Трампа. Діденко підкреслив, що в законодавстві України не закріплено термін 6 місяців для підготовки до виборів після завершення дії воєнного стану.

Крім цього, у законодавстві України не вказано, які вибори проводити насамперед: президентські чи парламентські. Ця ситуація перебуває поза правовим полем, каже голова ЦВК.

"Розмови про вибори вигідні насамперед агресору, який хоче дестабілізувати ситуацію. Питання це порушується для послаблення довіри до чинної влади", — підсумував він.

Видання The Economist раніше писало, що США можуть змусити Верховну Раду "проголосувати за принизливу мирну угоду". Штати нібито "закривають очі" на небезпеки для виборчого процесу.

Президент США Дональд Трамп називав українського колегу Володимира Зеленського "диктатором без виборів". Американський лідер переконаний, що Зеленський хоче зберегти "годівницю".