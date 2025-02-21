У Трампа советуют Зеленскому немедленно уехать из Украины, — таблоид NYP

По словам близкого к Трампу источника, в окружении американского президента крайне мало сторонников украинского лидера, а Республиканская партия США является "большой палаткой против Украины".

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Приближенный к президенту США Дональду Трампу анонимный источник считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит немедленно уехать из Украины во Францию, пишет таблоид New York Post.

Источник издания заявил, для Владимира Зеленского и мира было бы лучше всего, чтобы "немедленно уехал во Францию". По словам инсайдеров, в ближайшем окружении Трампа крайне мало сторонников украинского лидера, если они вообще есть.

Журналисты отмечают, что многие в США считали Зеленского героем уровня Уинстона Черчилля, который был премьер-министром Великобритании во время Второй мировой войны. Американцев восхищало непоколебимое сопротивление украинского президента полномасштабному вторжению России в 2022 году и то, как он отклонил предложение Джо Байдена уехать из страны словами: "Мне нужно оружие, а не такси".

Анонимный американский чиновник сообщил таблоиду, что сейчас Республиканская партия США "является большой палаткой против Украины", а в Белом доме есть "люди, имеющие традиционную позицию Республиканской партии в отношении Зеленского", хотя конкретных имен и примеров не называл.

"Администрация Трампа, очевидно, не любит Зеленского, и делает все, чтобы все это знали", — сказал NYP украинский военнослужащий и политолог, пожелавший остаться анонимным.

По его словам, последние слова Трампа свидетельствуют о том, что он стремится к скорейшему проведению выборов в Украине, чтобы привести в президентское кресло кого-то более сговорчивого для мирных переговоров с РФ.

Инсайдеры из Вашингтона сказали журналистам, что сейчас нет конкретного кандидата, которому президент США отдал бы предпочтение.

Напомним, 19 января Дональд Трамп раскритиковал Владимира Зеленского в своей соцсети Truth Social. Он заявил, что украинский президент имеет очень низкий уровень поддержки народа, и назвал Зеленского "диктатором без выборов".

20 февраля издание The Economist писало, что Трамп хочет устранить Зеленского, игнорируя негативные последствия для Украины от проведения президентских выборов во время войны.