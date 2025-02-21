За словами близького до Трампа джерела, в оточенні американського президента вкрай мало прихильників українського лідера, а Республіканська партія США є "великим наметом проти України".

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Наближене до президента США Дональда Трампа анонімне джерело вважає, що президенту України Володимиру Зеленському варто негайно виїхати з України до Франції, пише таблоїд New York Post.

Джерело видання заявило, для Володимира Зеленського та світу було б найкраще, щоб "негайно виїхав до Франції". За словами інсайдерів, у найближчому оточенні Трамп украй мало прихильників українського лідера, якщо вони взагалі є.

Журналісти зазначають, що багато хто у США вважав Зеленського героєм рівня Вінстона Черчилля, який був прем'єр-міністром Великої Британії під час Другої світової війни. Американців захоплював непохитний опір українського президента повномасштабному вторгненню Росії у 2022 році та те, як він відхилив пропозицію Джо Байдена виїхати з країни словами: "Мені потрібна зброя, а не таксі".

Анонімний американський чиновник повідомив таблоїду, що зараз Республіканська партія США "є великим наметом проти України", а в Білому домі є "люди, що мають традиційну позицію Республіканської партії щодо Зеленського", хоча конкретних імен і прикладів не називав.

"Адміністрація Трампа, очевидно, не любить Зеленського, і робить усе, щоб усі це знали", — сказав NYP український військовослужбовець і політолог, що побажав залишитися анонімним.

За його словами, останні слова Трампа свідчать про те, що він прагне якнайскорішого проведення виборів в Україні, щоб привести до президентського крісла когось більш поступливого для мирних переговорів з РФ.

Інсайдери з Вашингтона сказали журналістам, що зараз немає конкретного кандидата, якому президент США надав би перевагу.

Нагадаємо, 19 січня Дональд Трамп розкритикував Володимира Зеленського у своїй соцмережі Truth Social. Він заявив, що український президент має дуже низький рівень підтримки народу, і назвав Зеленського "диктатором без виборів".

20 лютого видання The Economist писало, що Трамп хоче усунути Зеленського, ігноруючи негативні наслідки для України від проведення президентських виборів під час війни.