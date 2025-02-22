США оказывают давление на Киев, требуя заменить резолюцию ООН с осуждением России, — WP

Вашингтон предложил свою версию резолюции. Однако это шокировало Киев и президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел не отзывать из ООН готовый документ.

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Администрация Дональда Трампа попросила Украину отозвать ежегодную резолюцию, осуждающую войну России, чтобы заменить ее смягченным заявлением США, которое в Киеве восприняли как близкое к пророссийскому. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на неназванных чиновника и трех европейских дипломатов.

Резолюция должна быть опубликована в ООН в трехлетнюю годовщину полномасштабного вторжения России в понедельник, 24 февраля. Отмечается, что данное предложение ошеломило официальный Киев, который отказался отозвать свою резолюцию.

В пятницу, 21 февраля, государственный секретарь США Марко Рубио опубликовал заявление с предложением Вашингтона поддержать странам ООН "простую" резолюцию, в которой призывается прекратить войну.

Предложение Вашингтона очень короткое и, как говорят представители других стран, оно больше похоже на призыв к умиротворению президента России Владимира Путина, чем на призыв к миру, отметил чиновник.

Как отмечают журналисты WP, в Киеве эту резолюцию расценили как попытку ограничить ответственность России за вторжение, особенно с учетом того, что просьба поступила после того, как президент США Дональд Трамп обвинил Украину в развязывании войны.

Сначала, сказал чиновник, Вашингтон рассмотрел предложенную Украиной резолюцию и "потребовал внести некоторые изменения, чтобы сделать ее слабее", включая "пророссийские" формулировки в документе. Затем Вашингтон предложил новую резолюцию и потребовал от Киева отозвать его версию, которая уже была согласована с другими странами-партнерами, планировавшими ее подписать.

Новое предложение "шокировало" украинцев, сказал чиновник, и президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел не отзывать готовый документ.

"У нас есть много признаков возможных плохих событий, но шокирует то, что они оказывают давление на Украину, но не на россиян", — сказал чиновник.

Напомним, как сообщал Фокус, США отказались стать соавтором проекта резолюции ООН, посвященной третьей годовщине полномасштабного вторжения России. Проект резолюции осуждает российскую агрессию и подтверждает приверженность "суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ".

Кроме того, сенаторы от Республиканской партии подготовили законопроект о выходе США из ООН.