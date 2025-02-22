США чинять тиск на Київ, вимагаючи замінити резолюцію ООН із засудженням Росії, — WP

Вашингтон запропонував свою версію резолюції. Однак це шокувало Київ і президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ не відкликати з ООН готовий документ.

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Адміністрація Дональда Трампа попросила Україну відкликати щорічну резолюцію, яка засуджує війну Росії, щоб замінити її пом'якшеною заявою США, яку в Києві сприйняли як близьку до проросійської. Про це пише The Washington Post з посиланням на неназваних чиновника і трьох європейських дипломатів.

Резолюція має бути опублікована в ООН у трирічну річницю повномасштабного вторгнення Росії в понеділок, 24 лютого. Зазначається, що ця пропозиція приголомшила офіційний Київ, який відмовився відкликати свою резолюцію.

У п'ятницю, 21 лютого, державний секретар США Марко Рубіо опублікував заяву з пропозицією Вашингтона підтримати країнам ООН "просту" резолюцію, в якій закликається припинити війну.

Пропозиція Вашингтона дуже коротка і, як кажуть представники інших країн, вона більше схожа на заклик до умиротворення президента Росії Володимира Путіна, ніж на заклик до миру, зазначив чиновник.

Як зазначають журналісти WP, у Києві цю резолюцію розцінили як спробу обмежити відповідальність Росії за вторгнення, особливо з урахуванням того, що прохання надійшло після того, як президент США Дональд Трамп звинуватив Україну в розв'язанні війни.

Спочатку, сказав чиновник, Вашингтон розглянув запропоновану Україною резолюцію і "зажадав внести деякі зміни, щоб зробити її слабкішою", включно з "проросійськими" формулюваннями в документі. Потім Вашингтон запропонував нову резолюцію і зажадав від Києва відкликати його версію, яка вже була узгоджена з іншими країнами-партнерами, які планували її підписати.

Нова пропозиція "шокувала" українців, сказав чиновник, і президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ не відкликати готовий документ.

"У нас є багато ознак можливих поганих подій, але шокує те, що вони чинять тиск на Україну, але не на росіян", — сказав чиновник.

Нагадаємо, як повідомляв Фокус, США відмовилися стати співавтором проєкту резолюції ООН, присвяченій третій річниці повномасштабного вторгнення Росії. Проєкт резолюції засуджує російську агресію і підтверджує прихильність "суверенітету, незалежності, єдності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

Крім того, сенатори від Республіканської партії підготували законопроєкт про вихід США з ООН.