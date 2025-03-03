"В Украине нет диктатуры": в ОП заявили об открытых границах и постоянных выборах (видео)

По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, в России есть признаки классического авторитаризма в виде устранения оппонентов власти и отсутствия электоральных циклов. При этом в Украине уже шестой по счету президент и регулярно проводятся выборы, в том числе внеочередные.

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Украина не является авторитарным государством как Россия. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью украинскому журналисту Василию Голованову, опубликованном 28 февраля.

Комментируя заявление президента США Дональда Трампа, который назвал президента Украины Владимира Зеленского "диктатором", Подоляк заявил, что настоящий диктатор — это глава России Владимир Путин. По словам советника главы ОП, в России нет конкурентной политики и выборов.

"Нет электоральных циклов, нет выборов, нет инструментов противовеса, таких как например, парламентаризм в Российской Федерации. Есть безусловно убийство многих оппонентов", — заявил Подоляк.

При этом в Украине, по его словам, нет признаков авторитаризма, так как она является открытой страной с регулярными выборами и свободной прессой.

"Признаки классической авторитарной системы власти в России есть и так далее и тому подобное. В Украине все это — нонсенс, и все это понимают. Почему? Открытая страна с открытыми границами, очень конкурентное информационное пространство, очень конкурентное политическое пространство, шестой президент уже, постоянные даже внеочередные выборы в парламент и так далее", — пояснил Подоляк.

Напомним, 27 февраля президент США Дональд Трамп отказался повторить заявление о том, что президент Украины Владимир Зеленский — "диктатор".

Также напомним, 3 марта издание Axios заявило, что Трамп проведет встречу, где обсудит следующие шаги по войне в Украине и, возможно, приостановит военную помощь Киеву.