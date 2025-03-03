"В Україні немає диктатури": в ОП заявили про відкриті кордони та постійні вибори (відео)

За словами радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка, в Росії є ознаки класичного авторитаризму у вигляді усунення опонентів влади і відсутності електоральних циклів. При цьому в Україні вже шостий за рахунком президент і регулярно проводяться вибори, зокрема позачергові.

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Україна не є авторитарною державою як Росія. Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю українському журналісту Василю Голованову, опублікованому 28 лютого.

Коментуючи заяву президента США Дональда Трампа, який назвав президента України Володимира Зеленського "диктатором", Подоляк заявив, що справжній диктатор — це глава Росії Володимир Путін. За словами радника глави ОП, у Росії немає конкурентної політики і виборів.

"Немає електоральних циклів, немає виборів, немає інструментів противаги, таких як, наприклад, парламентаризм у Російській Федерації. Є безумовно вбивство багатьох опонентів", — заявив Подоляк.

При цьому в Україні, за його словами, немає ознак авторитаризму, оскільки вона є відкритою країною з регулярними виборами і вільною пресою.

"Ознаки класичної авторитарної системи влади в Росії є і так далі тощо. В Україні все це — нонсенс, і всі це розуміють. Чому? Відкрита країна з відкритими кордонами, дуже конкурентний інформаційний простір, дуже конкурентний політичний простір, шостий президент уже, постійні навіть позачергові вибори до парламенту і так далі", — пояснив Подоляк.

Нагадаємо, 27 лютого президент США Дональд Трамп відмовився повторити заяву про те, що президент України Володимир Зеленський — "диктатор".

Також нагадаємо, 3 березня видання Axios заявило, що Трамп проведе зустріч, де обговорить наступні кроки щодо війни в Україні і, можливо, призупинить військову допомогу Києву.