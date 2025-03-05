"Окончание войны навсегда": Зеленский провел телефонный разговор с Шольцом
Глава государства подчеркнул, что украинцы всегда будут помнить, какой вклад сделала Германия в укрепление украинского воздушного щита. В частности, Украина рассчитывает на единство Европы вокруг вопросов устойчивого мира.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Об этом глава государства сообщил в своих соцсетях 5 марта.
Украинский президент назвал разговор "откровенным диалогом по многим вопросам и видению будущей архитектуры безопасности".
"Рассчитываем на единство Европы вокруг Украины и работаем для этого. Мы все хотим безопасного будущего для наших людей. Не временного прекращения огня, а окончания войны навсегда. Благодаря нашей скоординированности и лидерству США этого абсолютно реально достичь", — написал Зеленский.
Президент подчеркнул, что украинцы всегда будут помнить, какой вклад сделала Германия в укрепление украинского воздушного щита и в защиту тысяч людей.
Читать также
"Тяжелые потери": Бутусов озвучил количество погибших от удара РФ по полигону ВСУ (видео)
В Австралии умер мужчина с "золотой кровью", спасший миллионы младенцев
"Требуют капитуляции": эксперт объяснил, на что придется пойти украинской власти с Трампом
Не был белым и без длинных волос: ученые выяснили, как на самом деле выглядел Иисус Христос
"Видим, как можно увеличить взаимодействие в этом направлении. Будем работать", — добавил Зеленский, поблагодарив за поддержку.
Между тем Олаф Шольц заверил, что солидарен с украинской стороной.
"Хорошо, что он (Зеленский, — ред.) готов договариваться. Мы согласны: Президент США будет сохранять руководящую роль с целью быстрого начала прекращения огня и длительного мира", — написал немецкий канцлер в Х.
Напомним, что имел в виду Дональд Трамп, когда говорил о "важном письме" от Зеленского.
Также Фокус писал о будущем канцлере Германии Фридрихе Мерце.
Читать также
Перемирие на месяц: какой мирный план предлагают Макрон и Стармер
"В Украине нет диктатуры": в ОП заявили об открытых границах и постоянных выборах (видео)
"На 100% возвращаем": в Конгрессе США заявили, что соглашение об ископаемых подпишут в ближайшее время
"Требуют капитуляции": эксперт объяснил, на что придется пойти украинской власти с Трампом