"Окончание войны навсегда": Зеленский провел телефонный разговор с Шольцом

Глава государства подчеркнул, что украинцы всегда будут помнить, какой вклад сделала Германия в укрепление украинского воздушного щита. В частности, Украина рассчитывает на единство Европы вокруг вопросов устойчивого мира.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Об этом глава государства сообщил в своих соцсетях 5 марта.

Украинский президент назвал разговор "откровенным диалогом по многим вопросам и видению будущей архитектуры безопасности".

"Рассчитываем на единство Европы вокруг Украины и работаем для этого. Мы все хотим безопасного будущего для наших людей. Не временного прекращения огня, а окончания войны навсегда. Благодаря нашей скоординированности и лидерству США этого абсолютно реально достичь", — написал Зеленский.

Президент подчеркнул, что украинцы всегда будут помнить, какой вклад сделала Германия в укрепление украинского воздушного щита и в защиту тысяч людей.

"Видим, как можно увеличить взаимодействие в этом направлении. Будем работать", — добавил Зеленский, поблагодарив за поддержку.

Между тем Олаф Шольц заверил, что солидарен с украинской стороной.

"Хорошо, что он (Зеленский, — ред.) готов договариваться. Мы согласны: Президент США будет сохранять руководящую роль с целью быстрого начала прекращения огня и длительного мира", — написал немецкий канцлер в Х.

Напомним, что имел в виду Дональд Трамп, когда говорил о "важном письме" от Зеленского.

Также Фокус писал о будущем канцлере Германии Фридрихе Мерце.