"Закінчення війни назавжди": Зеленський провів телефонну розмову з Шольцом

Глава держави наголосив, що українці завжди памʼятатимуть, який внесок зробила Німеччина у зміцнення українського повітряного щита. Зокрема, Україна розраховує на єдність Європи навколо питань сталого миру.

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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах 5 березня.

Український президент назвав розмову "відвертим діалогом щодо багатьох питань і бачення майбутньої архітектури безпеки".

"Розраховуємо на єдність Європи навколо України й працюємо для цього. Ми всі хочемо безпечного майбутнього для наших людей. Не тимчасового припинення вогню, а закінчення війни назавжди. Завдяки нашій скоординованості та лідерству США цього абсолютно реально досягти", — написав Зеленський.

Президент наголосив, що українці завжди памʼятатимуть, який внесок зробила Німеччина у зміцнення українського повітряного щита і в захист тисяч людей.

"Бачимо, як можна збільшити взаємодію в цьому напрямі. Будемо працювати", — додав Зеленський, подякувавши за підтримку.

Тим часом Олаф Шольц запевнив, що солідарний з українською стороною.

"Добре, що він (Зеленський, — ред.) готовий домовлятися. Ми згодні: Президент США зберігатиме керівну роль з метою швидкого початку припинення вогню та тривалого миру", — написав німецький канцлер в Х.

Нагадаємо, що мав на увазі Дональд Трамп, коли говорив про "важливий лист" від Зеленського.

Також Фокус писав про майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.