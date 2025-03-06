Зеленский досрочно уехал с Европейского саммита: что известно (фото, видео)
Заседание 27 лидеров стран-членов ЕС продолжается без президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-служба Европейского Совета.
Президент Украины Владимир Зеленский досрочно завершил встречу с лидерами стран-членов Европейского Союза. Глава государства вышел из зала вместе с главой Офиса президента Андреем Ермаком и другими членами команды. Выяснилось, что Зеленский увиделся с королем Бельгии Филиппом I. О ходе Европейского саммита по безопасности рассказали на портале Евросовета и медиа "Новости. Live".
Около 16:30 в ньюзруме Евросовета и в аккаунте соцсети X появилось видео, на котором показали украинского президента, который покинул зал заседаний. При этом его сопровождал Андрей Ермак, а также спикер Сергей Никифоров, другие чиновники и охранники. На выходе из помещения они на мгновение остановились для фотографирования, но никаких комментариев для медиа не было.
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Тем временем медиа сообщило о встрече Зеленского с королем Бельгии. На видео с места событий видно, как президент и король несколько минут общаются, сидя в креслах друг напротив друга. О чем именно идет речь — неизвестно.
Европейский саммит 6 марта — детали
Согласно опубликованному расписанию, с 14:30 по местному времени (с 15:30 по Киеву), должно было продолжаться рабочее заседание Европейского Совета, затем — совместная пресс-конференция.
На странице Telegram Андрея Ермака в 17:57 появилось сообщение о встрече с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Евросовета Антониу Коштой. Главная тема разговора — обороноспособность Украины и ЕС, написал топ-чиновник. Об этом же написал президент Зеленский. Глава государства уточнил, что говорили о средствах ПВО, украинском ОПК и санкциях на РФ.
Мирные переговоры и ЕС
Отметим, 6 марта в Брюсселе проходит Европейский саммит по безопасности, в котором принял личное участие президент Зеленский. В саммите принимают участие лидеры 27 стран-членов ЕС. Главы государств планировали обсудить помощь Украине и вопросы защиты от возможной будущей атаки РФ, если США откажутся от НАТО.
Тем временем советник по нацбезопасности Белого дома Майк Волц объяснил, как США видит дальнейшее развитие мирных переговоров с РФ. В Вашингтоне объяснили, что ждут от Украины точную дату и место встречи с россиянами. Также Киев должен показать особые "меры доверия". После этого, как заявил топ-чиновник, могут подумать над восстановлением предоставления оружия и разведданных, приостановленных 4-5 марта.
Напоминаем, 5 марта президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал, как французские ядерные боеголовки будут защищать континент.
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