Зеленський достроково поїхав з Європейського саміту: що відомо (фото, відео)
Засідання 27 лідерів країн-членів ЄС продовжується без президента України Володимира Зеленського, повідомила пресслужба Європейської Ради.
Президент України Володимир Зеленський достроково завершив зустріч з лідерами країн-членів Європейського Союзу. Глава держави вийшов із зали разом з главою офісу президента Андрієм Єрмаком та іншими членами команди. З'ясувалось, що Зеленський побачився з королем Бельгії Філіпом І. Про перебіг Європейського саміту з безпеки розповіли на порталі Євроради та медіа "Новини. Live".
Приблизно о 16:30 у ньюзрумі Євроради та в акаунті соцмережі X з'явилось відео, на якому показали українського президента, який покинув залу засідань. Водночас його супроводжував Андрій Єрмак, а також речник Сергій Никифоров, інші посадовці та охоронці. На виході з приміщення вони на мить спинились для фотографування, але ніяких коментарів для медіа не було.
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Тим часом медіа повідомило про зустріч Зеленського з королем Бельгії. На відео з місця подій видно, як президент та король кілька хвилин спілкуються, сидячи в кріслах один навпроти одного. Про що саме йдеться — неясно.
Європейський саміт 6 березня — деталі
Згідно з опублікованим розкладом, з 14:30 за місцевим часом (з 15:30 за Києвом), мало тривати робоче засідання Європейської Ради, потім — спільна пресконференція.
На сторінці Telegram Андрія Єрмака о 17:57 з'явився допис про зустріч з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом Євроради Антоніу Коштою. Головна тема розмови — обороноздатність України та ЄС, написав топпосадовець. Про це ж написав президент Зеленський. Глава держави уточнив, що говорили про засоби ППО, український ОПК та санкції щодо РФ.
Мирні переговори та ЄС
Зазначимо, 6 березня в Брюсселі відбувається Європейський саміт з безпеки, у якому взяв особисту участь президент Зеленський. У саміті беруть участь лідери 27 країн-членів ЄС. Глави держав планували обговорити допомогу Україні і питання захисту від можливої майбутньої атаки РФ, якщо США відмовляться від НАТО.
Тим часом радник з нацбезпеки Білого дому Майк Волц пояснив, як США бачить подальший розвиток мирних перемовин з РФ. У Вашингтоні пояснили, що чекають від України точну дату та місце зустрічі з росіянами. Також Київ має показати особливі "заходи довіри". Після цього, як заявив топчиновник, можуть подумати над відновленням надання зброї та розвідданих, призупинених 4–5 березня.
Нагадуємо, 5 березня президент Франції Емманюель Макрон розповів, як французькі ядерні боєголовки будуть захищати континент.
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