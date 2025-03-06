Без військ, але з патрулюванням: El País дістало проєкт висновку безпекового саміту ЄС

Лідери європейських країн хотіли б зберегти захист, який отримують від партнерів по НАТО, наприклад, від США, написали журналісти.

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Більшість лідерів країн Європейського Союзу не підтримують ідею надсилання миротворчих військ в Україну. У резолюції безпекового саміту 6 березня ітиметься про посилення армій у кожній окремій європейській державі задля спільного захисту. Про деталі висновку, який затвердять 27 лідерів, розповіло іспанське видання El País.

Журналісти отримали доступ до проєкту резолюції, яку, ймовірно, підтримають на саміті ЄС. Хто саме надав інформацію, видання не вказало. У тексті документа не буде згадок про європейські війська, які могли б надіслати в Україну. Водночас ітиметься про спільні дії у випадку майбутньої війни з РФ. У статті озвучили три основні напрямки, які турбують лідерів ЄС і які відобразяться у резолюції.

Європа підтримає безпекові ініціативи, оскільки не хоче "відставати" від Британії та Франції. Планують наступні дії: налагодять патрулювання, зміцнять національні безпеки країн-членів, подумають про розгортання військових сил під європейським прапором. Видання пояснило, що європейський прапор підіймали в місіях у Мозамбіку та в місії "Атланта" (для боротьби з сомалійськими піратами). Більшість учасників саміту не підтримають ідею військових сил "охочих", які створюються за ініціативи Британії та Франції. Їх стримує відсутність підтримки Вашингтона. Європейці не наполягають на втручанні наземних сил США, але хотіли б підтримку з розвідки та в повітрі. Військова участь та цивільні місії країн-членів ЄС в Україні можливі, якщо буде мирна угода з РФ. Україні будуть надавати максимальну кількість зброї, щоб реалізувати "стратегію дикобраза". "Стратегія дикобраза" — коли країна захищається самостійно завдяки зовнішній військовій допомозі.

"Інший вимір полягає в тому, щоб проаналізувати, чи готовий Союз зробити свій внесок іншими способами, наприклад, розмістити війська на місцях. Це ще передчасні дебати, тому що досі немає припинення вогню. Але ми не можемо ігнорувати той факт, що є країни-члени, які вже заявили, що готові це зробити", — розповів чиновник, який говорив з El País.

У статті вказано, що європейці погодяться підтримувати Україну у війні з РФ. Водночас їм доведеться якимось способом подолати спротив Угорщини, яка обіцяє заблокувати таке рішення. Наголошується, що слід зберегти співпрацю зі США, розповіли джерела журналістів.

"Гарантії безпеки мають бути ухвалені в консультаціях з Україною, а також з однодумцями та партнерами по НАТО", — написало видання El País.

Саміт ЄС — деталі

Зазначимо, 6 березня у Брюсселі відбувається позачерговий саміт ЄС, на якому обговорюють питання допомоги Україні та безпеку європейських країн. З лідерами 27 країн зустрінеться президент України Володимир Зеленський.

Саміт відбувається на тлі рішень президента США Дональда Трампа, який припинив надсилання зброї та заборонив передавати українцям розвіддані. Західні медіа з'ясували, що ЗСУ не отримуватимуть інформацію, потрібну для далекобійних уларів та для вчасної роботи ППО.

Нагадуємо, 5 березня президент Франції Емманюель Макрон звернувся до нації: глава держави говорив про безпеку та ядерні боєголовки.