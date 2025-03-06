Без войск, но с патрулированием: El País получило проект заключения саммита ЕС по безопасности

Лидеры европейских стран хотели бы сохранить защиту, которую получают от партнеров по НАТО, например, от США, написали журналисты.

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Большинство лидеров стран Европейского Союза не поддерживают идею отправки миротворческих войск в Украину. В резолюции саммита по безопасности 6 марта речь пойдет об усилении армий в каждом отдельном европейском государстве для общей защиты. О деталях документа, который утвердят 27 лидеров, рассказало испанское издание El País.

Журналисты получили доступ к проекту резолюции, которую, вероятно, поддержат на саммите ЕС. Кто именно предоставил информацию, издание не указало. В тексте документа не будет упоминаний о европейских войсках, которые могли бы направить в Украину. При этом речь пойдет о совместных действиях в случае будущей войны с РФ. В статье озвучили три основных направления, которые беспокоят лидеров ЕС и которые отразятся в резолюции.

Европа поддержит инициативы по безопасности, поскольку не хочет "отставать" от Британии и Франции. Планируют следующие действия: наладят патрулирование, укрепят национальные безопасности стран-членов, подумают о развертывании военных сил под европейским флагом. Издание пояснило, что европейский флаг поднимали в миссиях в Мозамбике и в миссии "Атланта" (для борьбы с сомалийскими пиратами). Большинство участников саммита не поддержат идею военных сил "желающих", которые создаются по инициативе Британии и Франции. Их сдерживает отсутствие поддержки Вашингтона. Европейцы не настаивают на вмешательстве наземных сил США, но хотели бы поддержку по разведке и в воздухе. Военное участие и гражданские миссии стран-членов ЕС в Украине возможны, если будет мирное соглашение с РФ. Украине будут предоставлять максимальное количество оружия, чтобы реализовать "стратегию дикобраза". "Стратегия дикобраза" — когда страна защищается самостоятельно благодаря внешней военной помощи.

"Другое измерение заключается в том, чтобы проанализировать, готов ли Союз внести свой вклад другими способами, например разместить войска на местах. Это еще преждевременные дебаты, потому что до сих пор нет прекращения огня. Но мы не можем игнорировать тот факт, что есть страны-члены, которые уже заявили, что готовы это сделать", — рассказал чиновник, который говорил с El País.

В статье указано, что европейцы согласятся поддерживать Украину в войне с РФ. При этом им придется каким-то образом преодолеть сопротивление Венгрии, которая обещает заблокировать такое решение. Отмечается, что следует сохранить сотрудничество с США, рассказали источники журналистов.

"Гарантии безопасности должны быть приняты в консультациях с Украиной, а также с единомышленниками и партнерами по НАТО", — написало издание El País.

Саммит ЕС — детали

Отметим, 6 марта в Брюсселе проходит внеочередной саммит ЕС, на котором обсуждают вопросы помощи Украине и безопасность европейских стран. С лидерами 27 стран встретится президент Украины Владимир Зеленский.

Саммит проходит на фоне решений президента США Дональда Трампа, который прекратил отправку оружия и запретил передавать украинцам разведданные. Западные медиа выяснили, что ВСУ не будут получать информацию, необходимую для дальнобойных орудий и для своевременной работы ПВО.

Напоминаем, 5 марта президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к нации: глава государства говорил о безопасности и ядерных боеголовках.