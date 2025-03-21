"Я с этим покончил": Кэллог раскрыл новые детали спора в Овальном кабинете (видео)

Спецпредставитель Кит Келлог рассказал, что утром с президентом Владимиром Зеленским встречались сенаторы, но он не прислушивался к ним. По словам политика, все шло хорошо, пока в Белый дом не запустили прессу.

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Во время скандальной встречи в Белом доме президент Украины Владимир Зеленский совершил ошибку, проигнорировав совет американских чиновников. Об этом 20 марта в интервью ABC News заявил спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог.

По его словам, во время спора в Овальном кабинете Зеленский понял, что "имеет дело с совершенно другим политиком и лидером" — Дональдом Трампом.

"Он начал играть на публику", — подчеркнул Келлог.

Он рассказал, что утром Зеленского предупреждали, призывая не делать этого. Однако когда в Белом доме появились журналисты, он "начал говорить для камер". В тот момент спецпредставитель понял, что был выбран ложный путь с президентом США.

"Мы ему посоветовали, мы его предупредили", — заверил он.

Утром того дня Келлог наведался в отель Hay-Adams с 13 другими сенаторами. Американские политики пытались дать украинскому лидеру наставления перед встречей.

"Ладно, давайте рассмотрим, как все будет выглядеть, когда вы зайдете в Овальный кабинет, чтобы вы не были удивлены. И поймите, что президент Трамп кардинально отличается от Джо Байдена", — сказали Зеленскому.

По словам спецпредставителя, все было хорошо до появления прессы.

"И тогда, будто кто-то включил переключатель, все резко изменилось. Зеленский совершил большую ошибку", — заявил Келлог.

По его словам, когда Зеленского провели из Белого дома, Трамп сказал: "Я с этим покончил".

Также политик предположил, что сейчас США ближе к прекращению огня в Украине, чем когда-либо за три года, и это благодаря усилиям Трампа.

"Он собрал действительно первоклассную команду, и все мы очень упорно работаем. У каждого из нас есть своя сфера ответственности, и мы действуем синхронизировано", — пояснил он.

Кэллог заверил, что единственная цель администрации — закончить войну. Он вспомнил, как ранее говорил о возможности завершения войны за 100 дней, и поделился, что верит в достижение этого сейчас. За 58 дней Трамп поговорил с Зеленским и лидером РФ Владимиром Путиным.

"И я думаю, что мы действительно очень близко", — добавил спецпредставитель.

Напомним, уже 27 марта президент Франции Эмманюэль Макрон планирует организовать саммит "коалиции желающих". На встречу пригласят и лидера Украины Владимира Зеленского.

20 марта спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что Вашингтон планирует провести "непрямые" переговоры между российской и украинской делегациями во время встречи в Саудовской Аравии.