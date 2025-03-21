"Я з цим покінчив": Келлог розкрив нові деталі суперечки в Овальному кабінеті (відео)

Спецпредставник Кіт Келлог розповів, що зранку з президентом Володимиром Зеленським зустрічались сенатори, але він не дослухався до них. Зі слів політика, усе йшло добре, поки в Білий дім не запустили пресу.

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Під час скандальної зустрічі у Білому домі президент України Володимир Зеленський скоїв помилку, проігнорувавши пораду американських чиновників. Про це 20 березня в інтерв’ю ABC News заявив спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог.

З його слів, під час суперечки в Овальному кабінеті Зеленський зрозумів, що "має справу з абсолютно іншим політиком і лідером" — Дональдом Трампом.

"Він почав грати на публіку", — наголосив Келлог.

Він розповів, що зранку Зеленського попереджали, закликаючи не робити цього. Однак коли у Білому домі з’явилися журналісти, він "почав говорити для камер". В той момент спецпредставник зрозумів, що був обраний хибний шлях з президентом США.

"Ми йому порадили, ми його попередили", — запевнив він.

Зранку того дня Келлог навідався у готель Hay-Adams з 13 іншими сенаторами. Американські політики намагалися дати українському лідеру настанови перед зустріччю.

"Гаразд, розгляньмо, як усе виглядатиме, коли ви зайдете до Овального кабінету, щоб ви не були здивовані. І зрозумійте, що президент Трамп кардинально відрізняється від Джо Байдена", — сказали Зеленському.

Зі слів спецпредставника, усе було добре до появи преси.

"І тоді, ніби хтось увімкнув перемикач, все різко змінилося. Зеленський зробив велику помилку", — заявив Келлог.

З його слів, коли Зеленського провели з Білого дому, Трамп сказав: "Я з цим покінчив".

Також політик припустив, що нині США ближче до припинення вогню в Україні, ніж будь-коли за три роки, і це завдяки зусиллям Трампа.

"Він зібрав дійсно першокласну команду, і всі ми дуже наполегливо працюємо. У кожного з нас є своя сфера відповідальності, і ми діємо синхронізовано", — пояснив він.

Келлог запевнив, що єдина мета адміністрації — закінчити війну. Він згадав, як раніше говорив про можливість завершення війни за 100 днів, і поділився, що вірить у досягнення цього нині. За 58 днів Трамп поговорив з Зеленським і лідером РФ Володимиром Путіним.

"І я думаю, що ми дійсно дуже близько", — додав спецпредставник.

Нагадаємо, вже 27 березня президент Франції Емманюель Макрон планує організувати саміт "коаліції охочих". На зустріч запросять і лідера України Володимира Зеленського.

20 березня спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що Вашингтон планує провести "непрямі" переговори між російською та українською делегаціями під час зустрічі у Саудівській Аравії.