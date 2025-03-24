Россия озвучила свои требования для достижения длительного мира в Украине, но большинство из них неприязненны для Киева и его европейских партнеров.

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Кремль озвучил пункты, которые могут завершить войну в Украине. Но украинская сторона до сих пор остается крайне скептически настроенной относительно любых соглашений с Россией, ссылаясь на предыдущие случаи, когда Москва не придерживалась своих обязательств. Информацию об этом, 24 марта, обнародовал корреспондент The Guardian по вопросам России Петр Зауэр.

Согласно информации журналиста, Кремль выдвинул следующие требования:

прекращение предоставления любой иностранной военной поддержки и обмена разведывательными данными с Украиной.

Кремль требует ограничения численности Вооруженных сил Украины и международного признания четырех украинских областей, незаконно аннексированных Россией в 2022 году.

Зауэр сообщил, что Кремль дал понять свою позицию относительно отказа от любого присутствия западных войск в Украине, что является важным для Киева в обеспечении долговременных гарантий безопасности.

Не будет лишним отметить, что Владимир Зеленский убежден, что России удалось повлиять на администрацию Белого дома. По словам президента Украины, Кремлю удается осуществлять влияние на отдельных членов команды Трампа.

Также Фокус писал о том, что Украина очертила неприемлемые условия для любого мирного соглашения с Путиным. Сообщается, что большинство сомневается в готовности России заключить справедливое соглашение, а Путин и в дальнейшем будет затягивать переговорный процесс.