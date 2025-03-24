Відомі умови завершення війни: Кремль озвучив свою версію, — The Guardian

Росія озвучила свої вимоги для досягнення тривалого миру в Україні, але більшість з них неприязні для Києва та його європейських партнерів.

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Кремль озвучив пункти, які можуть завершити війну в Україні. Але українська сторона досі залишається вкрай скептично налаштованою щодо будь-яких угод з Росією, посилаючись на попередні випадки, коли Москва не дотримувалася своїх зобов'язань. Інформацію про це, 24 березня, оприлюднив кореспондент The Guardian з питань Росії Пьотр Зауер.

Згідно з інформацією журналіста, Кремль висунув такі вимоги:

припинення надання будь-якої іноземної військової підтримки та обміну розвідувальними даними з Україною.

Кремль вимагає обмеження чисельності Збройних сил України та міжнародного визнання чотирьох українських областей, незаконно анексованих Росією у 2022 році.

Зауер повідомив, що Кремль дав зрозуміти свою позицію щодо відмови від будь-якої присутності західних військ в Україні, що є важливим для Києва у забезпеченні довготривалих гарантій безпеки.

Не буде зайвим зазначити, що Володимир Зеленський переконаний, що Росії вдалося вплинути на адміністрацію Білого дому. За словами президента України, Кремлю вдається здійснювати вплив на окремих членів команди Трампа.

Також Фокус писав про те, що Україна окреслила неприйнятні умови для будь-якої мирної угоди з Путіним. Повідомляється, що більшість сумнівається в готовності Росії укласти справедливу угоду, а Путін і надалі затягуватиме переговорний процес.