Зеленский рассказал, кого считает своим лучшим советником и кто должен бояться за его жизнь

Президент Владимир Зеленский признался, что его мотивируют три фактора, и один из них — ненависть к россиянам. Он подтвердил, что, встретившись тет-а-тет с лидером РФ Владимиром Путиным, не молчал бы.

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Об этом известно из интервью, опубликованного во французском издании Le Figaro.

Зеленский поделился, что его мотивируют три вещи: глобальные проблемы, например желание дать детям и внукам возможность жить в свободном мире в Украине, ненависть к россиянам, которые убили так много украинцев, и достоинство.

"И я тоже хочу иметь возможность жить со своей семьей в Украине. Украина — это моя земля, здесь мой дом", — подчеркнул президент.

Он не согласился с тем, что сейчас — самое тяжелое время за всю войну. По его словам, тяжелее всего было в первый месяц после полномасштабного вторжения ВС РФ.

"Когда мы боролись за то, чтобы не потерять все: нашу независимость, нашу свободу, нашу столицу, нашу страну. Сегодня мы сильнее. Наша армия лучше оснащена. У нас есть противовоздушная оборона и подготовленные бригады", — пояснил политик.

Также он признался, что встретившись с Путиным с глазу на глаз без камер и микрофонов, "многое" сказал бы ему. Однако раскрыть вероятное содержание этого диалога Зеленский отказался.

"Но я не могу вам сказать, потому что у вас есть микрофон", — пошутил он.

Президент поделился, что, как и все люди, имеет сомнения. В таких случаях он позволяет себе руководствоваться ценностями и законами, спрашивает себя, как будет лучше для Украины и народа.

"Но я не сомневаюсь в сложных ситуациях. Как и у всех президентов, у меня, конечно, есть много советников. Моя жена стала одной из лучших. Но самыми полезными советниками в трудные времена являются люди, с которыми я разговариваю на улице. Их рекомендации иногда бывают лучше, чем у моих советников", — рассказал он.

На вопрос о том, боится ли Зеленский за свою жизнь, он также ответил с иронией.

"Это мои охранники должны бояться! Потому что если я умру, они потеряют работу! Но ведь они профессионалы! Я не позволяю этому вопросу взять верх над собой", — сказал он.

Напомним, во время пресс-конференции после саммита "Коалиции желающих" президент Украины Владимир Зеленский сравнил россиян с динозаврами.

Также Зеленский заявил, что президент РФ Владимир Путин тянет время, готовясь к новому наступлению. Украинский лидер раскрыл два вероятных направления.