Зеленський розповів, кого вважає своїм найкращим радником і хто має боятись за його життя

Президент Володимир Зеленський зізнався, що його мотивують три фактори, і один з них — ненависть до росіян. Він підтвердив, що, зустрівшись тет-а-тет з лідером РФ Володимиром Путіним, не мовчав би.

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Про це відомо з інтерв’ю, опублікованого у французькому виданні Le Figaro.

Зеленський поділився, що його мотивують три речі: глобальні проблеми, наприклад бажання дати дітям і онукам можливість жити у вільному світі в Україні, ненависть до росіян, які вбили так багато українців, та гідність.

"І я теж хочу мати можливість жити зі своєю сім'єю в Україні. Україна — це моя земля, тут мій дім", — підкреслив президент.

Він не погодився з тим, що нині — найважчий час за всю війну. З його слів, найважче було у перший місяць після повномасштабного вторгнення ЗС РФ.

"Коли ми боролися за те, щоб не втратити все: нашу незалежність, нашу свободу, нашу столицю, нашу країну. Сьогодні ми сильніші. Наша армія краще оснащена. У нас є протиповітряна оборона і підготовлені бригади", — пояснив політик.

Також він зізнався, що зустрівшись з Путіним віч-на-віч без камер і мікрофонів, "багато чого" сказав би йому. Однак розкрити ймовірний зміст цього діалогу Зеленський відмовився.

"Але я не можу вам сказати, тому що у вас є мікрофон", — пожартував він.

Президент поділився, що, як і всі люди, має сумніви. В таких випадках він дозволяє собі керуватись цінностями й законами, запитує себе, як буде краще для України й народу.

"Але я не маю сумнівів у складних ситуаціях. Як і у всіх президентів, у мене, звичайно, є багато радників. Моя дружина стала однією з найкращих. Але найкориснішими радниками у важкі часи є люди, з якими я розмовляю на вулиці. Їхні рекомендації іноді бувають кращими, ніж у моїх радників", — розповів він.

На запитання про те, чи боїться Зеленський за своє життя, він також відповів з іронією.

"Це мої охоронці повинні боятися! Бо якщо я помру, вони втратять роботу! Але ж вони професіонали! Я не дозволяю цьому питанню взяти гору над собою", — сказав він.

Нагадаємо, під час пресконференції після саміту "Коаліції охочих" президент України Володимир Зеленський порівняв росіян з динозаврами.

Також Зеленський заявив, що президент РФ Володимир Путін тягне час, готуючись до нового наступу. Український лідер розкрив два ймовірні напрямки.