Это все неприемлемо: Орбан объяснил причину выхода из Международного уголовного суда

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил решение выйти из Международного уголовного суда "политизацией" учреждения.

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Об этом он заявил на пресс-конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Будапеште, сообщает Telex.

Глава правительства заявил, что МУС был "уважаемой инициативой", но в последнее время он превратился в политический орган, и обвинительный акт против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху является самым печальным примером этого. Он подчеркнул, что правительство считает все это неприемлемым, а "демократическое правовое государство", по словам Орбана, не может принимать в этом участие". Поэтому было принято такое решение.

Журналисты отметили, что Венгрия ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда 6 ноября 2001 года. В это время Виктор Орбан был премьер-министром впервые.

Биньямин Нетаньяху аплодисментами встретил заявление Орбана. Он отметил, что МУС "угрожает демократии и является коррумпированным", и поэтому выход из него является "смелым шагом для Венгрии".

"Вы первое государство, которое вышло из этой гнили... вы показали чрезвычайно смелые действия против антисемитизма", — добавил премьер Израиля.

Напомним, 3 апреля стало известно, что правительство Венгрии приняло решение о выходе из МКС. Процесс выхода из МКС планируется запустить в этот же день.

Добавим, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху 3 апреля начинал четырехдневный визит в Венгрию несмотря на орден на арест, выданный МУС в связи с обвинениями в военных преступлениях в секторе Газа. Венгрия теоретически должна была его арестовать, однако Виктор Орбан дал понять, что этого не будет.