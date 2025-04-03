Це все неприйнятно: Орбан пояснив причину виходу з Міжнародного кримінального суду

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пояснив рішення вийти з Міжнародного кримінального суду "політизацією" установи.

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Про це він заявив на пресконференції з прем’єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу в Будапешті, повідомляє Telex.

Очільник уряду заявив, що МКС був "шановною ініціативою", але останнім часом він перетворився на політичний орган, і обвинувальний акт проти прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу є найсумнішим прикладом цього. Він наголосив, що уряд вважає все це неприйнятним, а "демократична правова держава", за словами Орбана, не може брати в цьому участь". Тому було ухвалене таке рішення.

Журналісти зазначили, що Угорщина ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду 6 листопада 2001 року. В цей час Віктор Орбан був прем'єр-міністром вперше.

Беньямін Нетаньягу аплодисментами зустрів заяву Орбана. Він зазначив, що МКС "загрожує демократії та є корумпованим", і тому вихід з нього є "сміливим кроком для Угорщини".

"Ви перша держава, яка вийшла з цієї гнилі… ви показали надзвичайно сміливі дії проти антисемітизму", — додав прем'єр Ізраїлю.

Нагадаємо, 3 квітня стало відомо, що уряд Угорщини ухвалив рішення про вихід з МКС. Процес виходу з МКС планується запустити цього ж дня.

Додамо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу 3 квітня розпочинав чотириденний візит до Угорщини попри орден на арешт, виданий МКС у зв'язку зі звинуваченнями у воєнних злочинах у секторі Газа. Угорщина теоретично мала його заарештувати, однак Віктор Орбан дав зрозуміти, що цього не буде.