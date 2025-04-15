Оправдание США агрессии РФ: Вэнс упрекнул Зеленского, что США держит "все его правительство"

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отверг обвинения президента Украины Владимира Зеленского относительно того, что США оправдывают российскую агрессию в Украине. Он снова упрекнул украинского президента в американской помощи.

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Об этом пишет Reuters.

Вэнс снова раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, отвечая на его недавние комментарии о том, что он каким-то образом оправдал вторжение России в Украину. Вице-президент США заявил, что осуждал Россию с 2022 года, но с тех пор пытался понять стратегические цели обеих сторон, чтобы найти решение.

"Это не означает, что вы морально поддерживаете российское дело или что вы поддерживаете полномасштабное вторжение, но вы должны попытаться понять, каковы их стратегические красные линии. Я считаю, что Зеленскому абсурдно говорить [американскому] правительству, которое сейчас держит все его правительство и военные усилия вместе, что мы каким-то образом на стороне русских", — сказал Вэнс.

Он добавил, что подобная риторика "непродуктивна".

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина так и не получила дополнительные системы Patriot, о которых шла речь на саммите НАТО в Вашингтоне еще в июле 2024 года.

Также сообщалось, что Джей Ди Вэнс попал в курьезную ситуацию в Белом доме во время встречи с победителями студенческого футбольного чемпионата. Он случайно разломал кубок, который должен был вручать победителям.