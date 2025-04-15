Виправдання США агресії РФ: Венс закинув Зеленському, що США тримає "весь його уряд"

Віцепрезидент США Джей Ді Венс відкинув звинувачення президента України Володимира Зеленського щодо того, що США виправдовують російську агресію в Україні. Він знову дорікнув українському президенту американською допомогою.

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Про це пише Reuters.

Венс знову розкритикував президента України Володимира Зеленського, відповідаючи на його нещодавні коментарі про те, що він якимось чином виправдав вторгнення Росії в Україну. Віцепрезидент США заявив, що засуджував Росію з 2022 року, але відтоді намагався зрозуміти стратегічні цілі обох сторін, щоб знайти рішення.

"Це не означає, що ви морально підтримуєте російську справу або що ви підтримуєте повномасштабне вторгнення, але ви повинні спробувати зрозуміти, які їхні стратегічні червоні лінії. Я вважаю, що Зеленському абсурдно говорити [американському] уряду, який зараз тримає весь його уряд і військові зусилля разом, що ми якимось чином на боці росіян", — сказав Венс.

Він додав, що подібна риторика "непродуктивна".

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна так і не отримала додаткові системи Patriot, про які йшлося на саміті НАТО у Вашингтоні ще у липні 2024 року.

Також повідомлялося, що Джей Ді Венс потрапив в курйозну ситуацію у Білому домі під час зустрічі з переможцями студентського футбольного чемпіонату. Він випадково розламав кубок, який мав вручати переможцям.