Сумскую ОВА возглавит Олег Григоров: что известно о его карьере и заработках

15 апреля Кабмин согласовал увольнение с должности главы Сумской ОВА Владимира Артюха. На замену ему выбрали Олега Григорова, который строил карьеру в Национальной полиции.

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Кабмин назначил председателем Сумской областной государственной администрации Олега Григорова. Теперь решение должен поддержать президент Владимир Зеленский.

Кто такой Олег Григоров

Последняя его должность — советник главы Национальной полиции, был назначен в 2025 году. До того с 2021 года он служил начальником Главного управления Нацполиции в Луганской области. В 2020 году занимал должность начальника следственного управления и заместителя начальника ГУНП в Запорожской области. В 2014-2015, как известно, Григоров был заместителем начальника следственного отделения управления МВД в Сумской области.

23 августа прошлого года приказом Зеленского ему было присвоено специальное звание генерала полиции третьего ранга — первое генеральское звание. До этого начальник ГУНП в Луганской области имел звание полковника.

Фото Олега Григорова Фото: МВД Украины

В декларации, предоставленной в начале этого года, указано, что Григоров зарегистрирован в Запорожье, но фактически проживает в Киеве. Он имеет жену — Ирину Григорову.

В совместной собственности с Людмилой Григоровой генерал имеет квартиру площадью 62 м² в Сумах, а также арендует комнату площадью 50,9 м² в Киеве, где фактически проживает. Зарегистрирован он в квартире площадью 18 м² в Запорожье, которая принадлежит национальному университету "Запорожская политехника".

Супруги имеют две машины: Audi Q7 2016 года за 980 тысяч гривен принадлежит самому Григорову, а Mazda CX-5 2021 года за более 941 тысячу гривен — его жене.

Григорова в полиции Сумской области заработала более 510 тысяч гривен за год (по 42,5 тысячи, если разделить на 12 месяцев). Григоров же задекларировал две зарплаты: более 845 тысяч в ГУНП Луганской области и более 473 тысяч в Нацполиции. В целом это — более 1,3 миллиона за год (более 109 тысяч в месяц, если грубо делить на 12).

Более 1,4 миллиона гривен супруги хранили в наличности. На банковских счетах Григорова в целом хранились более 31 тысячи гривен, а на счету жены — более 89 тысяч.

Напомним, мэр Конотопа Артем Семенихин заявлял, что Владимир Артюх организовал награждение военных в Сумах. При этом он уверял, что мероприятие проходило в укрытии, и ни один военнослужащий не пострадал, а целью российской атаки 13 апреля были дети. Чиновник обвинял экс-главу ОВА в халатности, которая могла привести к трагедии, и призвал его уволить.

На обвинения отреагировал сам Артюх, заверив, что организатором награждения не был. Он отметил, что был приглашен на мероприятие, но не выступал его инициатором.