Сумську ОВА очолить Олег Григоров: що відомо про його кар'єру та заробітки

15 квітня Кабмін погодив звільнення з посади голоси Сумської ОВА Володимира Артюха. На заміну йому обрали Олега Григорова, який будував кар’єру у Національній поліції.

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Кабмін призначив головою Сумської обласної державної адміністрації Олега Григорова. Тепер рішення має підтримати президент Володимир Зеленський.

Хто такий Олег Григоров

Остання його посада — радник голови Національної поліції, був призначений у 2025 році. До того з 2021 року він служив начальником Головного управління Нацполіції у Луганській області. У 2020 році обіймав посаду начальника слідчого управління та заступника начальника ГУНП в Запорізькій області. У 2014-2015, як відомо, Григоров був заступником начальника слідчого відділення управління МВС у Сумській області.

23 серпня минулого року наказом Зеленського йому було присвоєне спеціальне звання генерала поліції третього рангу — перше генеральське звання. До цього начальник ГУНП у Луганській області мав звання полковника.

Фото Олега Григорова Фото: МВС України

У декларації, наданій на початку цього року, вказано, що Григоров зареєстрований у Запоріжжі, але фактично проживає у Києві. Він має дружину — Ірину Григорову.

У спільній власності з Людмилою Григоровою генерал має квартиру площею у 62 м² у Сумах, а також орендує кімнату площею 50,9 м² у Києві, де фактично проживає. Зареєстрований він у квартирі площею 18 м² у Запоріжжі, яка належить національному університету "Запорізька політехніка".

Подружжя має дві машини: Audi Q7 2016 року за 980 тисяч гривень належить самому Григорову, а Mazda CX-5 2021 року за понад 941 тисячу гривень — його дружині.

Григорова у поліції Сумщини заробила понад 510 тисяч гривень за рік (по 42,5 тисячі, якщо розділити на 12 місяців). Григоров же задекларував дві зарплати: понад 845 тисяч у ГУНП Луганщини та понад 473 тисячі у Нацполіції. Загалом це — понад 1,3 мільйона за рік (понад 109 тисяч на місяць, якщо грубо ділити на 12).

Понад 1,4 мільйона гривень подружжя зберігало у готівці. На банківських рахунках Григорова загалом зберігались понад 31 тисяча гривень, а на рахунку дружини — понад 89 тисяч.

Нагадаємо, мер Конотопа Артем Семеніхін заявляв, що Володимир Артюх організував нагородження військових у Сумах. При цьому він запевняв, що захід проходив в укритті, і жоден військовослужбовець не постраждав, а ціллю російської атаки 13 квітня були діти. Чиновник звинувачував ексголову ОВА у недбалості, яка могла призвести до трагедії, й закликав його звільнити.

На звинувачення відреагував сам Артюх, запевнивши, що організатором нагородження не був. Він зазначив, що був запрошений на захід, але не виступав його ініціатором.