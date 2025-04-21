Прекращение войны в Украине в 2025 году: в Германии призвали РФ к главному решению

Договоренность президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина может изменить ход полномасштабной войны в Украине. Важно, чтобы Москва изменила свою жесткую позицию.

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Такое мнение выразил посол Германии в Украине в 2008-2012 годах Ханс-Юрген Гаймзет в интервью изданию "Главком".

Во многом, по оценкам дипломата, решение о прекращении войны Украины и РФ зависит от Вашингтона. Европа способна помочь гарантиями безопасности и содействием в установлении жизнеспособного режима прекращения огня.

Если у российских властей не произойдет сдвига в мышлении, маловероятно, что война закончится в текущем году, добавил Гаймзет.

"Сейчас идет война на истощение. Я не думаю, что в этот момент Москва готова согласиться на гарантии безопасности, достаточно приемлемые для Украины", — отметил посол.

Однако события могут измениться, если президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин договорятся.

"Я несколько скептичен относительно этого. Надеюсь, что мы найдем пути, чтобы положить конец этой войне. Но для этого как минимум должна измениться позиция Москвы", — отметил посол.

Тем не менее многое изменилось за последние годы: еще три-четыре года назад в Германии не могли подумать, чтобы отправлять Украине всевозможные виды вооружений, заключил дипломат.

Напомним, утром 21 апреля Россия заявила о прекращении "пасхального перемирия" и возобновила боевые действия. Российская сторона обвиняет ВСУ в "нарушении режима тишины" и осуществлении около 5 000 атак.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обвинил ВС РФ в продолжении боев во время так называемого перемирия. ОТГ "Донецк" зафиксировала три атаки на Покровском и на Новопавловском направлениях.