Припинення війни в Україні у 2025 році: у Німеччині закликали РФ до головного рішення

Домовленість президентів США і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна може змінити хід повномасштабної війни в Україні. Важливо, щоб Москва змінила свою жорстку позицію.

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Таку думку висловив посол Німеччини в Україні у 2008-2012 роках Ганс-Юрген Гаймзет в інтерв'ю виданню "Главком".

Багато в чому, за оцінками дипломата, рішення про припинення війни України і РФ залежить від Вашингтона. Європа здатна допомогти гарантіями безпеки і сприянням у встановленні життєздатного режиму припинення вогню.

Якщо у російської влади не відбудеться зрушення в мисленні, малоймовірно, що війна закінчиться в поточному році, додав Гаймзет.

"Зараз триває війна на виснаження. Я не думаю, що в цей момент Москва готова погодитися на гарантії безпеки, досить прийнятні для України", — зазначив посол.

Однак події можуть змінитися, якщо президенти США і Росії Дональд Трамп і Володимир Путін домовляться.

"Я дещо скептичний щодо цього. Сподіваюся, що ми знайдемо шляхи, щоб покласти край цій війні. Але для цього щонайменше має змінитися позиція Москви", — зазначив посол.

Проте багато що змінилося за останні роки: ще три-чотири роки тому в Німеччині не могли подумати, щоб відправляти Україні всілякі види озброєнь, підсумував дипломат.

Нагадаємо, вранці 21 квітня Росія заявила про припинення "великоднього перемир'я" і відновила бойові дії. Російська сторона звинувачує ЗСУ в "порушенні режиму тиші" і здійсненні близько 5 000 атак.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звинуватив ЗС РФ у продовженні боїв під час так званого перемир'я. ОТУ "Донецьк" зафіксувала три атаки на Покровському та на Новопавлівському напрямках.