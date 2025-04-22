Удары ВС РФ по гражданским целям: Кремль требует от Зеленского снять запрет на переговоры с Путиным

Украинские власти должны юридически "расчистить" препятствия для переговоров с Владимиром Путиным. После этого можно обсуждать прекращение ударов по гражданским объектам, считает Дмитрий Песков.

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Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ на пресс-конференции 22 апреля.

"При желании и открытости украинской стороны должны быть какие-то приняты шаги для того, чтобы юридически "расчистить" эти препятствия на пути таких контактов", — подчеркнул он.

Инициатива прекращения ударов по гражданским объектам нуждается в обсуждении с учетом опыта пасхального перемирия. РФ хочет "понять готовность Украины не наносить соответствующие удары", продолжил Песков.

При этом конкретных планов по переговорам Москвы и Киева об остановке ударов по гражданским объектам еще нет. Песков говорит лишь о подтверждении президента РФ о готовности это обсуждать.

"С учетом анализа опыта пасхального перемирия, которое имело место, никакой конкретики в этом плане нет", — пояснили в Кремле.

В целом, как отметил Песков, вопрос об остановке ударов по гражданским целям требует четкого разделения, когда эти объекты могут быть военной целью, а когда — нет.

Далее он напомнил что Владимир Путин неоднократно говорил о якобы готовности решать вопросы путем переговоров.

Президент РФ со своей стороны 21 апреля не исключил возможность проведения двусторонних переговоров с Украиной по поводу остановки ударов по гражданской инфраструктуре. По его мнению, данную тему следует изучить.

Напомним, Украина в условиях будущей мировой сделки с РФ не собирается признавать контроль России над оккупированными территориями. Евросоюз в качестве гарантий безопасности рассматривает ввод своих войск.

Тем временем в США ожидают заключения соглашения о мире до конца недели. Президента США Дональда Трампа не устраивают "мирные усилия" Путина.