Удари ЗС РФ по цивільних об`єктах: Кремль вимагає від Зеленського зняти заборону на переговори з Путіним

Українська влада має юридично "розчистити" перешкоди для переговорів із Володимиром Путіним. Після цього можна обговорювати припинення ударів по цивільних об'єктах, вважає Дмитро Пєсков.

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Про це заявив прессекретар президента РФ на пресконференції 22 квітня.

"За бажання і відкритості української сторони мають бути якісь прийняті кроки для того, щоб юридично "розчистити" ці перешкоди на шляху таких контактів", — підкреслив він.

Ініціатива припинення ударів по цивільних об'єктах потребує обговорення з урахуванням досвіду великоднього перемир'я. РФ хоче "зрозуміти готовність України не завдавати відповідних ударів", продовжив Пєсков.

При цьому конкретних планів щодо переговорів Москви та Києва про зупинення ударів по цивільних об'єктах ще немає. Пєсков говорить лише про підтвердження президента РФ про готовність це обговорювати.

"З урахуванням аналізу досвіду великоднього перемир'я, яке мало місце, ніякої конкретики в цьому плані немає", — пояснили в Кремлі.

Загалом, як зазначив Пєсков, питання про зупинку ударів по цивільних цілях вимагає чіткого поділу, коли ці об'єкти можуть бути військовою метою, а коли — ні.

Далі він нагадав, що Володимир Путін неодноразово говорив про нібито готовність вирішувати питання шляхом переговорів.

Президент РФ зі свого боку 21 квітня не відкинув можливості проведення двосторонніх переговорів з Україною щодо зупинення ударів по цивільній інфраструктурі. На його думку, цю тему слід вивчити.

Нагадаємо, Україна в умовах майбутньої світової угоди з РФ не збирається визнавати контроль Росії над окупованими територіями. Євросоюз як гарантії безпеки розглядає введення своїх військ.

Тим часом у США очікують укладення угоди про мир до кінця тижня. Президента США Дональда Трампа не влаштовують "мирні зусилля" Путіна.