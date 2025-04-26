После Трампа Зеленский встретился с Макроном: о чем говорили политики (фото)

После встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом состоялся еще один разговор — теперь уже с лидером европейского государства. На фото из Рима — Зеленский и Эмманюэль Макрон. В то же время украинские медиа рассказали, о чем президент Украины говорил с главой Белого дома.

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Информацию о встрече Зеленского и Макрона обнародовал глава МИД Андрей Сибига в соцсети X (Twitter), а об общении с Трампом — публикация в Telegram-канале медиа "РБК-Украина".

Сообщение Сибиги появилось в сети в 14:08. Чиновник сообщил о встрече политиков через час после публикации фото Трампа и Зеленского из Собора Святого Петра в Риме. Глава МИД Украины написал, что происходит личная встреча для завершения войны.

"Происходит сейчас: Зеленский и Макрон — тет-а-тет относительно дальнейших мирных усилий", — говорится в заметке.

Министр также опубликовал фото встречи глав государств. Видим двух политиков, которые общаются в открытой беседке, и рядом с ними нет помощников или переводчиков, или охранников.

Встреча в Риме — Зеленский и Макрон 26 апреля Фото: Андрей Сибига / Facebook

Тем временем медиа "РБК-Украина" получило информацию из собственных источников относительно общения Трампа и Зеленского. Анонимный источник сообщил, что они говорили всего 15 минут и больше встреч не было: глава Белого дома сразу после похорон Папы Римского Франциска улетел в Вашингтон. Указывается, что четверти часа хватило для разговора о самом важном.

"Но главное они обсудили", — привело медиа слова источника.

На страницах соцсетей Зеленского, а также Трампа и Макрона, на момент публикации новости не было новых комментариев относительно встреч в Риме 26 апреля.

Трампа и Зеленского — детали

Отметим, 26 апреля стало известно о встрече презентов Зеленского и Трампа в Риме, за несколько часов до начала церемонии погребения Папы Римского Франциска. Глава украинского государства подтвердил разговор с главой Белого дома: написал в соцсетях, что разговор был "хорошим" и успели много обсудить.

Общение политиков состоялось во время церемонии прощания с понтификом, который умер 21 апреля. Встреча — незапланированная: украинская сторона ее официально не подтверждала даже поздно вечером 25 апреля. Тем временем агентство Reuters опубликовало содержание мирного плана Трампа и встречных предложений, сформулированных Зеленским вместе с европейскими партнерами. В плане США речь шла о признании Крыма и оккупированных территорий российскими, при этом Киев отвергал такую идею и призывал к безусловному прекращению огня.

Напоминаем, 25 апреля агентство BBC опубликовало интервью мэра Киева Виталия Кличко, которое раскритиковали за высказывание о возможности мира в обмен на потерю территорий.