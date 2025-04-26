Після Трампа Зеленський зустрівся з Макроном: про що говорили політики (фото)

Після зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом відбулась ще одна розмова — тепер вже з лідером європейської держави. На фото з Риму — Зеленський та Емманюель Макрон. Водночас українські медіа розповіли, про що президент України говорив з главою Білого дому.

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Інформацію про зустріч Зеленського та Макрона оприлюднив глава МЗС Андрій Сибіга у соцмережі X (Twitter), а про спілкування з Трампом — публікація у Telegram-каналі медіа "РБК-Україна".

Допис Сибіги з'явився у мережі о 14:08. Посадовець повідомив про зустріч політиків через годину після публікації фото Трампа і Зеленського з базиліки у Римі. Глава МЗС України написав, що відбувається особиста зустріч для завершення війни.

"Відбувається зараз: Зеленський та Макрон — тет-а-тет щодо подальших мирних зусиль", — ідеться у дописі.

Міністр також опублікував фото зустрічі глав держав. Бачимо двох політиків, які спілкуються у відкритій альтанці, і поруч з ними немає помічників чи перекладачів, чи охоронців.

Зустріч у Римі - Зеленський і Макрон 26 квітня Фото: Андрій Сибіга / Facebook

Тим часом медіа "РБК-Україна" отримало інформацію з власних джерел щодо спілкування Трампа та Зеленського. Анонімне джерело повідомило, що вони говорили лише 15 хвилин і більше зустрічей не було: глава Білого дому відразу після поховання Папи Римського Франциска полетів у Вашингтон. Вказується, що чверті години вистачило для розмови про найважливіше.

"Але головне вони обговорили", — навело медіа слова джерела.

На сторінках соцмереж Зеленського, а також Трампа та Макрона, поки що не було нових коментарів щодо зустрічей у Римі 26 квітня.

Трампа та Зеленського — деталі

Зазначимо, 26 квітня стало відомо про зустріч презентів Зеленського і Трампа у Римі, за кілька годин до початку церемонії поховання Папи Римського Франциска. Глава української держави підтвердив розмову з главою Білого дому: написав у соцмережах, що розмова була "хорошою" і встигли багато обговорити.

Спілкування політиків відбулось під час церемонії прощання з понтифіком, який помер 21 квітня. Зустріч — незапланована: українська сторона її офіційно не підтверджувала навіть пізно увечері 25 квітня. Тим часом агентство Reuters опублікувало зміст мирного плану Трампа і зустрічних пропозицій, сформульованих Зеленським разом з європейськими партнерами. У плані США ішлося про визнання Криму та окупованих територій російськими, при цьому Київ відкидав таку ідею та закликав до безумовного припинення вогню.

Нагадуємо, 25 квітня агентство BBC опублікувало інтерв'ю мера Києва Віталія Кличка, яке розкритикували за вислів про можливість миру в обмін на втрату територій.