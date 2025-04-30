Мир в Украине: РФ должна прекратить огонь на 30 дней, в США заявили о "решающих днях"

Украинская сторона готова пойти на более длительное прекращение огня, если Россия прекратит популизм и покажет готовность к миру.

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Об этом написал в соцсети Х министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Украина в очередной раз подтверждает готовность к мирным переговорам в любом формате. РФ должна быть действительно готова к трудному пути по достижению мира, а не просто к популизму или кратковременному пропагандистскому прекращению огня для проведения парада в честь 9 мая, подчеркнул глава МИД.

По мнению Сибиги, Москва должна доказать готовность к мирным переговорам, согласившись на реальное прекращение огня минимум на 30 дней.

"РФ должна прекратить говорить о готовности к миру и начать действовать, безусловно согласившись на реальное и прочное прекращение огня", — подчеркнул министр.

Когда замолчат пушки, могут начаться переговоры в любом формате и станет известно, будет ли мир в Украине, заметил он.

Будет ли мир в Украине? Госдеп США заявил о "решающих днях"

Спикер Госдепа Тэмми Брюс уверена, что ближайшие дни будут решающими для установления мира в Украине. Штаты тем временем ждут от России не заявлений, а реальных действий. Это включает в себя немедленное прекращение огня в Украине.

Также она ответила на идею Сибиги поддержать перемирие уже сейчас и не ожидать российского праздника 9 мая. Исполнение гуманитарных обязательств не стоит ждать 10 дней.

"Нам нужны реальные действия, которые покажут, что эти стороны, особенно президент России Владимир Путин, серьезно настроены остановить кровопролитие", — добавила спикер.

Брюс заметила, что сейчас настало время для символических заявлений, а момент истины для оценки реальных намерений Кремля.

Напомним, в Кремле говорили о "слишком сложной" войне в Украине. Путину предстоит уладить "целый ряд нюансов".

Фокус детально анализировал достижения президента США Дональда Трампа, который уже пребывает более 100 дней на посту. Вопрос установления мира в Украине крайне важен для него.