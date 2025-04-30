Мир в Україні: РФ має припинити вогонь на 30 днів, у США заявили про "вирішальні дні"
Українська сторона готова піти на більш тривале припинення вогню, якщо Росія припинить популізм і покаже готовність до миру.
Про це написав у соцмережі Х міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
Україна вкотре підтверджує готовність до мирних переговорів у будь-якому форматі. РФ має бути справді готовою до важкого шляху з досягнення миру, а не просто до популізму або короткочасного пропагандистського припинення вогню для проведення параду на честь 9 травня, підкреслив глава МЗС.
На думку Сибіги, Москва має довести готовність до мирних переговорів, погодившись на реальне припинення вогню щонайменше на 30 днів.
"РФ повинна припинити говорити про готовність до миру і почати діяти, безумовно погодившись на реальне і міцне припинення вогню", — підкреслив міністр.
Коли замовкнуть гармати, можуть розпочатися переговори в будь-якому форматі й стане відомо, чи буде мир в Україні, зауважив він.
Чи буде мир в Україні? Держдеп США заявив про "вирішальні дні"
Спікер Держдепу Теммі Брюс впевнена, що найближчі дні будуть вирішальними для встановлення миру в Україні. Штати тим часом чекають від Росії не заяв, а реальних дій. Це включає в себе негайне припинення вогню в Україні.
Також вона відповіла на ідею Сибіги підтримати перемир'я вже зараз і не чекати російського свята 9 травня. Виконання гуманітарних зобов'язань не варто чекати 10 днів.
"Нам потрібні реальні дії, які покажуть, що ці сторони, особливо президент Росії Володимир Путін, серйозно налаштовані зупинити кровопролиття", — додала спікер.
Брюс зауважила, що зараз настав час для символічних заяв, а момент істини для оцінки реальних намірів Кремля.
Нагадаємо, у Кремлі говорили про "занадто складну" війну в Україні. Путіну належить залагодити "цілу низку нюансів".
Фокус детально аналізував досягнення президента США Дональда Трампа, який уже перебуває понад 100 днів на посаді. Питання встановлення миру в Україні вкрай важливе для нього.