Дополнят соглашение о перемирии: США планируют возобновить встречи Совета Россия-НАТО, — Bloomberg

Соединенные Штаты Америки во время совещания государств-членов Североатлантического альянса, которое проходит в Турции, высказали идею возобновить работу Совета по безопасности Россия-НАТО. На сегодня не известно, какое решение принято по восстановлению контактов, которые полностью прекратились с 2022 года.

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Об идее США относительно НАТО на фоне переговоров с РФ написало агентство Bloomberg.

Bloomberg затронуло вопрос отношений НАТО, США и РФ на фоне двух событий, которые 15 мая происходят в Турции. Первое событие — это встреча в Стамбуле делегаций Москвы и Киева по российско-украинской войне. Второе — совещание в Анталье министров стран-членов НАТО. На фоне этих двух событий, а также отказа главы Кремля Владимира Путина приехать на переговоры, появилась информация от анонимных источников. Источники рассказали агентству, что США хотели бы возобновить разговоры с россиянами в рамках структуры безопасности Совет Россия-НАТО. Предложение появилось как дополнение к условиям прекращения огня, которые ранее предложил Белый дом.

"США с тех пор добавили к предложению новые детали, в частности предложение возобновить переговоры по вопросам безопасности в рамках Совета НАТО-Россия", — говорится в статье.

Источники агентства не рассказали, какое отношение членов НАТО и политиков ЕС к идее США. В статье напомнили, что условия Белого дома — это прекращение огня на линии соприкосновения, признание США оккупированных россиянами территорий (в том числе и Крыма), отмена американских санкций.

Совет Россия-НАТО(англ. NATO-Russia Council, NRR) — это специальный механизм консультаций между россиянами и странами-членами НАТО. В состав Совета входило суммарно 30 человек. Кроме представителя РФ — еще 29 представителей стран-членов. Согласно "Основополагающему акту", чиновники встречались с определенной периодичностью и говорили о вопросах безопасности в воздухе, противоракетной обороне и тому подобное. После начала гибридного вторжения РФ в 2014 году встречи происходили эпизодически. Последнее заседание — 12 января 2022 года, когда тогдашний генсек НАТО Йенс Столтебрег хотел поговорить о возможности вторжения РФ в Украину, написало Deutsche Welle.

Переговоры в Стамбуле — что происходит в Турции

15 мая в Турции в городе Анталья проходит неформальная встреча министров иностранных дел стран-членов ЕС и членов НАТО. На встречу с европейцами прибыл Госсекретарь США Марко Рубио. Как написало The Financila Times, тема обсуждения — позиция РФ относительно переговоров в Стамбуле и российско-украинская война.

Отметим, тем временем на переговоры в Стамбул прибыла российская делегация во главе с помощником президента Путина Владимиром Мединским. Кроме него, Кремль будут представлять еще трое чиновников: два заместителя министра и представитель Генштаба РФ. Планируется встреча с украинской делегацией на тему переговоров о прекращении огня (или о перемирии или о завершении войны).

Напоминаем, 14 марта Daily Mail опубликовало мнение экспертов, которые объяснили, почему Путин не полетел в Стамбул и почему послал вместо себя Мединского.