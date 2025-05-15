Доповнять угоду про перемир'я: США планують відновити зустрічі Ради Росія-НАТО, — Bloomberg

Сполучені Штати Америки під час наради держав-членів Північноатлантичного альянсу, яка відбувається в Туреччині, висловили ідею відновити роботу безпекової Ради Росія-НАТО. На сьогодні не відомо, яке рішення прийняте щодо відновлення контактів, які повністю припинились з 2022 року.

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Про ідею США щодо НАТО на тлі переговорів з РФ написало агентство Bloomberg.

Bloomberg торкнулось питання відносин НАТО, США та РФ на тлі двох подій, які 15 травня відбуваються у Туреччині. Перша подія — це зустріч у Стамбулі делегацій Москви та Києва щодо російсько-української війни. Друга — нарада в Антальї міністрів країн-членів НАТО. На тлі цих двох подій, а також відмови очільника Кремля Володимира Путіна приїхати на переговори, з'явилась інформація від анонімних джерел. Джерела розповіли агентству, що США хотіли б відновити розмови з росіянами в межах безпекової структури Рада Росія-НАТО. Пропозиція з'явилась як доповнення до умов припинення вогню, які раніше запропонував Білий дім.

"США відтоді додали до пропозиції нові деталі, зокрема пропозицію відновити переговори з питань безпеки в рамках Ради НАТО-Росія", — ідеться у статті.

Джерела агентства не розповіли, яке ставлення членів НАТО та політиків ЄС до ідеї США. У статті нагадали, що умови Білого дому — це припинення вогню на лінії зіткнення, визнання США окупованих росіянами територій (у тому числі й Криму), скасування американських санкцій.

Рада Росія-НАТО (англ. NATO-Russia Council, NRR) — це спеціальний механізм консультацій між росіянами та країнами-членами НАТО. До складу Ради входило сумарно 30 осіб. Крім представника РФ — ще 29 представників країн-членів. Згідно з "Основоположним актом", посадовці зустрічались з певною періодичністю та говорили про питання безпеки у повітрі, протиракетну оборону тощо. Після початку гібридного вторгнення РФ у 2014 році зустрічі відбувались епізодично. Останнє засідання — 12 січня 2022 року, коли тодішній генсек НАТО Єнс Столтебрег хотів поговорити про можливість вторгнення РФ в Україну, написало Deutsche Welle.

Переговори в Стамбулі — що відбувається в Туреччині

15 травня в Туреччині у місті Анталья відбувається неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн-членів ЄС та членів НАТО. На зустріч з європейцями прибув Держсекретар США Марко Рубіо. Як написало The Financila Times, тема обговорення — позиція РФ щодо переговорів у Стамбулі та російсько-українська війна.

Зазначимо, тим часом на переговори в Стамбул прибула російська делегація на чолі з помічником президента Путіна Володимиром Мединським. Крім нього, Кремль представлятимуть ще троє посадовців: два заступники міністра та представник Генштабу РФ. Планується зустріч з українською делегацією на тему переговорів про припинення вогню (або про перемир'я чи про завершення війни).

Нагадуємо, 14 березня Daily Mail опублікувало думку експертів, які пояснили, чому Путін не полетів у Стамбул і чому послав замість себе Мединського.