У Путина есть четкий план по Украине: нардеп раскрыл детали стратегии Кремля

Россия будет угрожать странам НАТО, а Путин не признает границы в Европе после 1990 года. Какие планы у президента России в войне, если его не остановить, Фокусу рассказал нардеп Сергей Соболев.

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Комментируя Фокусу ситуацию с мирными переговорами между Украиной и Россией, нардеп от фракции "Батькивщина" Сергей Соболев подчеркнул: "Действительно, у Путина есть вполне конкретный план, который он впервые публично очертил на Мюнхенской конференции по безопасности еще в 2008 году, но детализировал его в своем последнем выступлении-ультиматуме, который поставил перед полномасштабным вторжением в Украину. Желания и стремления Путина вполне понятны".

Отвечая на вопрос о том, в чем глобально заключается путинский план, нардеп подчеркнул: "Во-первых, в непризнании границ распада Советского Союза. Во-вторых, Путин не признает расширение НАТО, причем не просто присоединение к блоку, которые произошли последнее время, а все, что имело место в Альянсе, начиная с 1990 года. Если принять во внимание только эти два пункта, то уже будет вполне очевидно, что в дальнейшем будет делать Путин. То есть, понятно, что он не остановится, если его не остановят и понятно, что его агрессия не ограничится Украиной и распространится на другие страны Европы".

Подчеркнув, что Россия уже сейчас идет дальше, "когда фактически через внешнюю агрессию, расшатывает изнутри страны НАТО", парламентарий резюмировал: "Почему на это все до сих пор адекватно не реагирует Вашингтон, лично мне непонятно".

Подробнее об этом читайте в материале Фокуса "Между Трампом и Путиным: 5 шагов для окончания войны от нардепа Сергея Соболева".