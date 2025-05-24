У Путіна є чіткий план щодо України: нардеп розкрив деталі стратегії Кремля

Росія погрожуватиме країнам НАТО, а Путін не визнає кордони в Європі після 1990 року. Які плани у президента Росії у війні, якщо його не зупинити, Фокусу розповів нардеп Сергій Соболєв.

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Коментуючи Фокусу ситуацію з мирними перемовинами між Україною і Росією, нардеп від фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв підкреслив: "Дійсно, у Путіна є цілком конкретний план, який він вперше публічно окреслив на Мюнхенській безпековій конференції ще у 2008 році, але деталізував його в своєму останньому виступі-ультиматумі, який поставив перед повномасштабним вторгненням в Україну. Бажання та прагнення Путіна цілком зрозумілі".

Відповідаючи на запитання про те, в чому глобально полягає путінський план, нардеп наголосив: "По-перше, у невизнанні кордонів розпаду Радянського Союзу. По-друге, Путін не визнає розширення НАТО, причому не просто приєднання до блоку, які відбулися останнім часом, а геть усе, що мало місце в Альянсі, починаючи з 1990 року. Якщо взяти до уваги лише ці два пункти, то вже буде цілком очевидно, що надалі робитиме Путін. Тобто, зрозуміло, що він не зупиниться, якщо його не зупинять і зрозуміло, що його агресія не обмежиться Україною і пошириться на інші країни Європи".

Підкресливши, що Росія вже зараз йде далі, "коли фактично через зовнішню агресію, розхитує зсередини країни НАТО", парламентар резюмував: "Чому на це все й досі адекватно не реагує Вашингтон, особисто мені незрозуміло".

Детальніше про це читайте в матеріалі Фокусу "Між Трампом і Путіним: 5 кроків для закінчення війни від нардепа Сергія Соболєва".