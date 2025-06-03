Украина проверяет освобожденных из плена бойцов на возможное сотрудничество с РФ, — Юсов

Заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов сообщил, что украинские военные, освобожденные из российского плена, проходят проверки на возможное сотрудничество с врагом. Впрочем, пока не зафиксировано случаев, когда среди них были бы настоящие диверсанты.

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Об этом пишет "Укринформ".

Юсов рассказал, что после освобождения из российского плена каждый украинский военный проходит тщательную контрразведывательную проверку. В случае выявления каких-либо сомнительных или подозрительных фактов соответствующие службы немедленно принимают меры в рамках действующего законодательства.

"По ее (проверки — Ред.) результатам происходят процессуальные действия в рамках украинского законодательства. Поэтому, безусловно, это все без внимания не остается", — сказал он.

Юсов также отметил, что среди освобожденных украинских военных не было обнаружено диверсантов в "чистом виде". Однако, по его словам, российские спецслужбы применяют давление и манипуляции в отношении пленных, пытаясь влиять не только на самих военных, но и на их семьи. Поэтому государство проводит тщательные проверки каждого возвращенного.

Напомним, в Координационном штабе объяснили, почему в обмене "1000 на 1000" не было "азовцев". Представитель Олег Гущин объяснил, что Кремлю нужны эти обмены вовсе не для возвращения россиян.

Также сообщалось, что помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Россия и Украина хотят провести самый масштабный за время большой войны обмен военнопленными. На паритетной основе могут обменять до 1 200 человек.