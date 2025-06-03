Україна перевіряє звільнених з полону бійців на можливу співпрацю з РФ, — Юсов

Заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов повідомив, що українські військові, звільнені з російського полону, проходять перевірки на можливу співпрацю з ворогом. Втім, поки що не зафіксовано випадків, коли серед них були б справжні диверсанти.

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Про це пише "Укрінформ".

Юсов розповів, що після звільнення з російського полону кожен український військовий проходить ретельну контррозвідувальну перевірку. У разі виявлення будь-яких сумнівних або підозрілих фактів відповідні служби негайно вживають заходів у рамках чинного законодавства.

"За її (перевірки — Ред.) наслідками відбуваються процесуальні дії в межах українського законодавства. Тому, безумовно, це все без уваги не залишається", – сказав він.

Юсов також зазначив, що серед звільнених українських військових не було виявлено диверсантів у "чистому вигляді". Проте, за його словами, російські спецслужби застосовують тиск і маніпуляції щодо полонених, намагаючись впливати не лише на самих військових, а й на їхні родини. Через це держава проводить ретельні перевірки кожного поверненого.

Нагадаємо, у Координаційному штабі пояснили, чому в обміні "1000 на 1000" не було "азовців". Представник Олег Гущин пояснив, що Кремлю потрібні ці обміни зовсім не для повернення росіян.

Також повідомлялося, що помічник президента РФ Володимир Мединський повідомив, що Росія і Україна хочуть провести наймасштабніший за час великої війни обмін військовополоненими. На паритетній основі можуть обміняти до 1 200 осіб.