Полиция задержала мэра Бердичева Сергея Орлюка: в чем его подозревают, — СМИ
Правоохранители задержали городского голову Бердичева Житомирской области Сергея Орлюка днем 20 июня. В полиции рассказали журналистам, что чиновник является фигурантом уголовного производства по факту получения взятки.
Задержание Сергея Орлюка подтвердила пресс-секретарь управления стратегических расследований департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Наталья Калиновская в комментарии "Суспільному". По ее словам, правоохранители разоблачили на коррупции чиновника Бердичевского горсовета.
"Пока идут процессуальные действия на месте. Уголовное производство расследуется по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды должностным лицом. Сейчас это вся информация, которую я могу вам предоставить", — сказала пресс-секретарь.
Советник Бердичевского городского головы Артур Иваненко на запрос журналистов ответил, что ему ничего не известно о задержании городского головы, однако он не видел его и не общался с ним в течение дня.
"Мне люди звонят уже и спрашивают об этом, но я не видел этой ситуации. Сейчас буду выяснять, но пока ничего не знаю", — сказал советник чиновника.
Задержание мэра Бердичева Сергея Орлюка: что известно
Видео инцидента опубликовано в местном Telegram-канале "Подслушано Бердичев" около 13:00 20 июня.
"Сергей Орлюк в наручниках возле Автопарка", — написали админы канала.
Местное интернет-издание "РИО-Бердичев" пишет, что сотрудники полиции нашли в кармане мэра Бердичева флешку и упаковали в конверт. Задержание произошло возле железнодорожного переезда. По словам главного редактора газеты "РИО-Бердичев" Александра Доманского, охранники Орлюка и сам городской голова воздерживаются от комментариев.
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