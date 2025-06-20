Полиция задержала мэра Бердичева Сергея Орлюка: в чем его подозревают, — СМИ

Правоохранители задержали городского голову Бердичева Житомирской области Сергея Орлюка днем 20 июня. В полиции рассказали журналистам, что чиновник является фигурантом уголовного производства по факту получения взятки.

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Задержание Сергея Орлюка подтвердила пресс-секретарь управления стратегических расследований департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Наталья Калиновская в комментарии "Суспільному". По ее словам, правоохранители разоблачили на коррупции чиновника Бердичевского горсовета.

"Пока идут процессуальные действия на месте. Уголовное производство расследуется по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды должностным лицом. Сейчас это вся информация, которую я могу вам предоставить", — сказала пресс-секретарь.

Правоохранители задержали городского голову Бердичева по подозрению в коррупции Фото: Рио-Бердичев

Советник Бердичевского городского головы Артур Иваненко на запрос журналистов ответил, что ему ничего не известно о задержании городского головы, однако он не видел его и не общался с ним в течение дня.

"Мне люди звонят уже и спрашивают об этом, но я не видел этой ситуации. Сейчас буду выяснять, но пока ничего не знаю", — сказал советник чиновника.

Задержание мэра Бердичева Сергея Орлюка: что известно

Видео инцидента опубликовано в местном Telegram-канале "Подслушано Бердичев" около 13:00 20 июня.

"Сергей Орлюк в наручниках возле Автопарка", — написали админы канала.

Местное интернет-издание "РИО-Бердичев" пишет, что сотрудники полиции нашли в кармане мэра Бердичева флешку и упаковали в конверт. Задержание произошло возле железнодорожного переезда. По словам главного редактора газеты "РИО-Бердичев" Александра Доманского, охранники Орлюка и сам городской голова воздерживаются от комментариев.

Сергея Орлюка задержали в Бердичеве возле железнодорожного переезда Фото: Рио-Бердичев

Напомним, 14 июня Фокус писал, что в Одесской области задержали священника УПЦ Московского патриархата. В Одесской епархии УПЦ рассказали, что настоятеля Свято-Троицкого храма Александра Московчука четыре дня удерживают в помещении территориального центра комплектования и социальной поддержки.

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