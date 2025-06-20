Поліція затримала мера Бердичева Сергія Орлюка: в чому його підозрюють, — ЗМІ

Правоохоронці затримали міського голову Бердичева Житомирської області Сергія Орлюка вдень 20 червня. В поліції розповіли журналістам, що посадовець є фігурантом кримінального провадження за фактом отримання хабаря.

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Затримання Сергія Орлюка підтвердила речниця управління стратегічних розслідувань департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Наталія Калиновська в коментарі "Суспільному". За її словами, правоохоронці викрили на корупції посадовця Бердичівської міськради.

"Поки що йдуть процесуальні дії на місці. Кримінальне провадження розслідується за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди посадовою особою. Наразі це вся інформація, яку я можу вам надати", — сказала речниця.

Правоохоронці затримали міського голову Бердичева за підозрою в корупції Фото: Ріо-Бердичів

Радник Бердичівського міського голови Артур Іваненко на запит журналістів відповів, що йому нічого не відомо про затримання міського голови, проте він не бачив його і не спілкувався з ним протягом дня.

"Мені люди дзвонять уже і запитують про це, але я не бачив цієї ситуації. Зараз буду з'ясовувати, але поки що нічого не знаю", — сказав радник посадовця.

Затримання мера Бердичева Сергія Орлюка: що відомо

Відео інциденту опубліковане в місцевому Telegram-каналі "Підслухано Бердичів" приблизно о 13:00 20 червня.

"Сергій Орлюк в наручниках біля Автопарку", — написали адміни каналу.

Місцеве інтернет-видання "РІО-Бердичів" пише, що співробітники поліції знайшли в кишені мера Бердичева флешку та спакували у конверт. Затримання відбулося біля залізничного переїзду. За словами головного редактора газети "РІО-Бердичів" Олександра Доманського, охоронці Орлюка та сам міський голова утримуються від коментарів.

Сергія Орлюка затримали в Бердичеві біля залізничного переїзду Фото: Ріо-Бердичів

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