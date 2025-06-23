Сразу после возвращения в Украину: Чернышов лично посетил НАБУ

Накануне министр национального единства Алексей Чернышов вернулся из заграничной командировки. На фоне слухов о возможных процессуальных действиях в отношении него, чиновник прибыл в Национальное антикоррупционное бюро Украины, чтобы "разобраться в ситуации".

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"Моя позиция остается неизменной: все должно решаться законным способом, и правда должна возобладать. С уважением отношусь к работе всех наших правоохранительных органов. Открыт к взаимодействию", — отметил Чернышов в своей публикации от 23 июня.

Однако народный депутат Ярослав Железняк 21 июня со ссылкой на два источника в правительстве сообщал, что еще 19 июня НАБУ/САП прислали на Секретариат Кабмина приглашение, чтобы Чернышов 23 июня явился для вручения подозрения. Он намекнул, что поэтому загранкомандировка министра и продлилась "до конца недели".

22 июня Железняк спрогнозировал, что власть, не желая скандала из-за вручения подозрения действующему вице-премьеру, будет пытаться "оттянуть этот момент" до нового правительства. Однако приглашение от правоохранителей уже поступило, и "все о нем знают".

По словам политика, есть два сценария:

"плохой" — договориться с НАБУ и САП, но это приведет к огласке и конспирологическим теориям;

"очень плохой" — "прятать" министра еще некоторое время, но идея провальная и суд может выбрать "очень строгий предохранитель" после таких действий.

"Есть просто нормальный вариант, если так можно сказать в этой ситуации — все спокойно делают свою работу. Кабмин изменят как изменят и дальше власть будет надеяться, что и это забудется как много других историй за 6 лет. Желаю всем мудрости, но....знаючи коллег, то когда же они выбирали легкие пути", — добавил нардеп.

23 июня он отреагировал на пост Чернышова с заявлением о визите в НАБУ.

"Ну, кажется, все стороны выбрали единственный логичный и достойный путь в этой ситуации", — написал Железняк.

Напомним, накануне министр национального единства Алексей Чернышов заявил, что вернулся в Украину из "очень важной командировки". Он анонсировал разбор "кампании дискредитации" и заявил о том, что правда всегда побеждает.

В СМИ со ссылкой на правоохранителей сообщали, что Украину покинула семья Чернышова — жена и сын.

Зарубежная поездка министра получила огласку из-за того, что состоялась на фоне новостей о расследовании земельной коррупции. Правоохранители вручили подозрения должностным лицам Министерства развития общин и территорий Украины, которое на момент реализации схемы возглавлял Чернышов. По данным СМИ, у него самого проводили обыски.