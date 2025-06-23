Одразу після повернення в Україну: Чернишов особисто завітав у НАБУ

Напередодні міністр національної єдності Олексій Чернишов повернувся з закордонного відрядження. На тлі чуток про можливі процесуальні дії стосовно нього, чиновник прибув до Національного антикорупційного бюро України, щоб "розібратися в ситуації".

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"Моя позиція залишається незмінною: все має вирішуватись в законний спосіб, і правда має взяти гору. З повагою ставлюся до роботи всіх наших правоохоронних органів. Відкритий до взаємодії", — зазначив Чернишов у своїй публікації від 23 червня.

Однак народний депутат Ярослав Железняк 21 червня з посиланням на два джерела в уряді повідомляв, що ще 19 червня НАБУ/САП надіслали на Секретаріат Кабміну запрошення, щоб Чернишов 23 червня з’явився для вручення підозри. Він натякнув, що тому закордонне відрядження міністра й тривало "до кінця тижня".

22 червня Железняк спрогнозував, що влада, не бажаючи скандалу через вручення підозри чинному віцепрем’єру, намагатиметься "відтягнути цей момент" до нового уряду. Однак запрошення від правоохоронців вже надійшло, і "всі про нього знають".

Зі слів політика, є два сценарії:

"поганий" — домовитись з НАБУ та САП, але це призведе до розголосу і конспірологічних теорій;

"дуже поганий" — "переховувати" міністра ще деякий час, але ідея провальна і суд може обрати "дуже суворий запобіжник" після таких дій.

"Є просто нормальний варіант, якщо так можна сказати у цій ситуації — всі спокійно роблять свою роботу. Кабмін змінять як змінять і далі влада буде сподіватися, що і це забудеться як багато інших історій за 6 років. Бажаю всім мудрості, але….знаючи колег, то коли ж вони обирали легкі шляхи", — додав нардеп.

23 червня він відреагував на пост Чернишова з заявою про візит у НАБУ.

"Ну, здається, всі сторони обрали єдиний логічний і достойний шлях в цій ситуації", — написав Железняк.

Нагадаємо, напередодні міністр національної єдності Олексій Чернишов заявив, що повернувся в Україну з "дуже важливого відрядження". Він анонсував розбір "кампанії дискредитації" та заявив про те, що правда завжди перемагає.

У ЗМІ з посиланням на правоохоронців повідомляли, що Україну залишила сім’я Чернишова — дружина та син.

Закордонна поїздка міністра набула розголосу через те, що відбулася на тлі новин про розслідування земельної корупції. Правоохоронці вручили підозри посадовцям Міністерства розвитку громад та територій України, яке на момент реалізації схеми очолював Чернишов. За даними ЗМІ, у нього самого проводили обшуки.