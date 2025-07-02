"Моральная аномалия": Притула выступил за лишение украинцев гражданства (скриншоты)

Бывший телеведущий и основатель благотворительного фонда Сергей Притула заявил, что в украинском обществе есть "две противоположности" — воины в окопах, которые рискуют жизнью ради свободы страны, и люди, которые распространяют враждебные нарративы, сотрудничают с российскими спецслужбами и ждут оккупантов. Вторые, по его мнению, не имеют права на паспорт Украины.

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"Это не о свободе слова или выбора. Это — моральная аномалия", — подчеркнул он в посте от 1 июля.

Притула объяснил, что гражданство — это не только о правах, но и об ответственности. По его словам, в Украине давно следует начать "широкую публичную дискуссию об институте негражданина" — статус, при котором человек может проживать на территории страны и обеспечен базовыми правами, но при этом не имеет политического влияния, то есть не голосует и не избирается ни на уровне центральной власти, ни на уровне территориальной общины.

Волонтер признал, что международное право предостерегает от подобных институтов. Однако он привел примеры Латвии и Эстонии, где людям, которые не прошли натурализацию после восстановления независимости, выдали "серые паспорта".

"Таким образом молодые государства защищались от колониального шлейфа. Украина же позволила оставить это бремя у себя. Может пришло время пересмотреть эту часть общественного договора?!" — отметил Притула.

Он выступил за рассмотрение возможности лишения гражданства осужденных за государственную измену коллаборационистов и сепаратистов, представителей "пятой колонны", которые распространяют антиукраинские нарративы, и коррупционеров.

"Если ты предаешь свою страну, позоришь ее, воруешь у нее, то зачем тебе ее паспорт? Или если кто-то отсидел за государственную измену, то он может и дальше себе спокойно быть гражданином государства, которое предал?" — заявил экс-ведущий.

Он отметил, что украинцы не могут построить государство, в котором предатели и защитники будут иметь голоса одинакового веса. Притула убежден, что это нужно менять и как можно скорее.

Пост Сергея Притулы, опубликованный 1 июля Фото: Скриншот

Предложение волонтера поддержала народный депутат Марьяна Безуглая.

"Очень правильно", — написала она.

Пост Марьяны Безуглой, опубликованный 1 июля Фото: Скриншот

Напомним, в День Конституции нардеп Марьяна Безуглая раскритиковала Основной закон Украины и поставила под сомнение государственный праздник.

Также продолжается публичное противостояние между Безуглой и фронтменом группы "Антитела" Тарасом Тополей. Парламентарий назвала кармой разрушение жилья музыканта в результате обстрела ВС РФ и обвинила его в мобилизации "для картинки". Тополя открыл сбор ей "на психиатра", уже собрал полмиллиона гривен и опубликовал образец заявления о добровольном согласии на лечение.